"Будет революция в стране" - Лукашенко потребовал провести масштабную ревизию законодательства

Опубликовано: 18.07.2024 13:03 , Обновлено: 18.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного Суда потребовал организовать масштабную ревизию законодательства. Глава государства пояснил, что не так с действующими нормативными правовыми актами и как намерены решать проблемы.

Лукашенко отметил, что сегодня в стране действует 175 тыс. актов. “Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Многие нормы повторяются. В акты вносятся множественные корректировки”, - перечислил Лукашенко.

Он обозначил цели этой ревизии:

сократить правовой массив,

устранить противоречия в правовом регулировании,

найти подзаконные акты, которые не соответствуют Конституции, законам и указам президента.

Президент отдельно отметил, что при внесении значительных изменений нормативно-правовой акт нужно издавать заново в актуальном варианте.

Фото: president.gov.by

К этой работе должен подключиться Конституционный Суд, сообщил глава государства. А организация ревизии - за Администрацией президента (АП), Лукашенко поручил заместителю главы АП Ольге Чуприс “собрать специалистов”.

Фото: president.gov.by

“Нам надо это все переворошить… Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране”, - заявил президент, добавив, что “очень серьезно будем работать все, начиная от обычных юристов”.

Конституционная жалоба

Лукашенко также отметил, что все заложенные в Основной Закон принципы и нормы должны работать на практике. Но не все нормативно-правовые акты, продолжил он, обеспечивают это. “Это большая наша беда”, - процитировала президента его пресс-служба.

Он добавил, что ситуацию надо менять. Кроме того, глава государства затронул такую новацию Основного Закона, как институт конституционной жалобы. “Граждане получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично”, - объяснил Лукашенко.

И довел до судей, что они должны “доступно рассказывать” белорусам, что “конституционная жалоба - это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции”.

Фото: president.gov.by

Напомним, в конце февраля 2022 года в Беларуси провели Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. По официальным данным от Центральной избирательной комиссии, за принятие изменений и дополнений в Основной Закон проголосовали 82,86% пришедших на участки (или 4 440 830 граждан).

“Народ Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Демократично, в соответствии с нашими белорусскими законами”, - подвел итоги референдума в марте 2022 года Лукашенко.

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Среди прочего в обновленной Конституции появилось понятие идеологии белорусского государства, на основе которой, а также многообразия политических институтов и мнений функционирует демократия в стране. Также в документе убрали противоречие, при котором в одной статье Основного Закона было сказано, что президент не может занимать другие должности, а в другой — что тот, кто будет в президентском кресле на момент вступления в силу новой Конституции, сможет стать председателем президиума Всебелорусского народного собрания (ВНС).

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