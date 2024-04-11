До 720 рублей штрафа за штуку. В Беларуси на полтора месяца ввели полный запрет на лов этого вида рыбы

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Опубликовано: 11.04.2024 10:06 , Обновлено: 11.04.2024

Госинспекция охраны животного и растительного мира сообщила о введении очередного сезонного запрета для рыболовов. Действовать полный запрет на лов одного вида рыбы будет в течение полутора месяцев, причём немалый штраф можно получить за каждую пойманную рыбку, а если улов окажется более существенным, рыбаку может грозить и уголовная ответственность.

Так, с 15 апреля по 30 мая белорусским рыболовам придётся в обязательном порядке опускать пойманного судака , причём независимо от его состояния и желательно - “с наименьшими повреждениями”, предупредили инспекторы.

Они пояснили, что полный запрет на добычу этой рыбы ввели “с целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его воспроизводства во всех рыболовных угодьях республики”.

Судак

Когда можно отделаться штрафом, а когда грозит “уголовка”?

Тем, кто проигнорирует запрет, инспекторы пригрозили административной, а в некоторых случаях - и уголовной ответственностью. Так, согласно ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, за незаконную добычу рыбы в запретные сроки нарушителю грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (сегодня это от 400 до 1200 рублей ).

Кроме того, за каждого судака “удачливому” рыболову придется заплатить вред в тройном размере. По данным Госинспекции, каждая рыбка обойдётся нарушителю в 18 базовых, то есть в 720 рублей . Если же незаконный улов “потянет” на 100 базовых (то есть на 4 тыс. рублей), рыбака могут привлечь и к уголовной ответственности.

Дополнительный штраф нарушителю могут также выписать за нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий с судаком в период запрета. Если у человека не будет при себе документов, подтверждающих законность владения рыбой, его могут дополнительно оштрафовать на 5 - 30 базовых ( от 200 до 1200 рублей ).

Какие ещё запреты сейчас действуют для белорусских рыбаков?

Помимо временных запретов в отдельных рыболовных угодьях, в настоящее время в Беларуси всё ещё действует весенний запрет, связанный с уходом рыбы на нерест. Рыбакам следует учитывать, что начинается и заканчивается действие запрета на промысловое рыболовство в разных регионах в разное время:

с 20 марта по 18 мая — в Брестской и Гомельской областях,

с 1 апреля по 30 мая — в Гродненской, Минской и Могилевской областях,

с 10 апреля по 8 июня — в Витебской области.

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