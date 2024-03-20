В природоохране рассказали, как белорусским браконьерам избежать штрафа в 1200 рублей. Вот что нужно сделать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.03.2024 10:52 , Обновлено: 20.03.2024

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси напомнила белорусам об административной ответственности за незаконное рыболовство во время нереста.

В ведомстве рассказали, что особое внимание в весенний период инспекторы уделят хранению и использованию запрещенных орудий рыболовства. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 16.26 КоАП Беларуси, санкция для физлиц - штраф в размере до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей ) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Для индивидуальных предпринимателей штраф значительно выше: до 200 базовых величин (до 8000 рублей ) с конфискацией орудия правонарушения или без конфискации. А для юрлиц установили взыскание до 500 базовых величин (то есть до 20 тыс. рублей ).

Но есть нюанс. Лицо, которое добровольно сдало запрещенное орудие рыболовства, освобождается от административной ответственности. Сдать сети можно в любом территориальном подразделении Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Нерестовые ограничения

В ведомстве также напомнили, что в весенний период запрещен любительский и промысловый лов щуки. Причем в Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской областях запрет действует с 1 марта по 15 апреля, в Витебской - с 9 марта по 23 апреля.

В целом же любительское рыболовство разрешено с 20 марта по 18 мая в угодьях Брестской и Гомельской областей, с 1 апреля по 30 мая - Гродненской, Минской, Могилевской областей, с 10 апреля по 8 июня - в Витебской области.

Однако рыбачить можно только “одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков, в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность”. Белорусы могут использовать подсачек для подъема из воды рыбы.

Если же рыбак-любитель будет использовать другие орудия или способы лова, то его привлекут к ответственности по первой части статьи 16.25 КоАП. Это штраф от 10 до 30 базовых величин (то есть от 400 до 1200 рублей ).

Подробнее об ограничениях, запретах и штрафах для рыбаков в весенний период Телеграф рассказывал ранее.

В Беларуси ввели нерестовые ограничения для рыбаков. На что полный запрет и какие штрафы грозят за две удочки?