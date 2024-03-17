В Беларуси ввели нерестовые ограничения для рыбаков. На что полный запрет и какие штрафы грозят за две удочки?

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Опубликовано: 17.03.2024 14:23 , Обновлено: 17.03.2024

В Беларуси с 20 марта начнут действовать сезонные ограничения для рыболовов, связанные с весенним нерестовом. В разных областях страны запрет вводят в разное время. Узнали, какие регионы первыми введут ограничения, на что в этот период инспекторы природоохраны наложили полный запрет и какие штрафы грозят рядовым рыбакам за нарушения правил.

Когда начинает действовать нерестовый запрет в разных областях Беларуси?

Из-за климатических особенностей, характерных для разных белорусских регионов, в каждой области страны весенний запрет, связанный с уходом рыбы на нерест, устанавливают в своё время. В этом году они будут действовать в следующие периоды:

с 20 марта по 18 мая - в Брестской и Гомельской областях,

с 1 апреля по 30 мая - в Гродненской, Минской и Могилевской областях,

с 10 апреля по 8 июня - в Витебской области.

Такие сроки в интервью госагентству БелТА озвучила старший госинспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции Ольга Лущицкая.

Что под полным запретом, а что разрешено рыболовам в нерест?

Полностью под запретом в данный период оказывается промысловое рыболовство, пояснила представительница Госинспекции. Однако, полностью отказываться от любительской рыбалки почти на два месяца белорусам не придётся: для сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для их воспроизводства природоохрана просит рыболовов просто соблюдать в этот период определенные правила:

рыбачить только одной удочкой с использованием одного крючка или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков),

ловить рыбу только в светлое время суток с берега — без захода в воду,

также разрешается рыбачить со льда или искусственных сооружений, на которые не распространяются ограничения и запреты на хозяйственную деятельность,

разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

[info_b]Нерест Лущицкая назвала “важным процессом в жизни любого вида рыб, который обеспечивает продолжение вида, его непрерывное обновление и поддержание биоразнообразия”. Поскольку большинство видов рыб, обитающих в белорусских водоемах, относится к весенне-нерестующим, а в период нереста она “становится особенно уязвимой, теряет бдительность и превращается в легкую добычу недобросовестных рыбаков”, природоохрана и вводит дополнительные запреты и ограничения. [/info_b]

Какие штрафы грозят белорусским рыбакам в период нереста?

Ранее в природоохранном ведомстве рассказывали о штрафах и прочих видах наказания, которые грозят рыболовам за несоблюдение правил в период нереста:

за использование любых неразрешенных орудий или способов лова нарушители - от 10 до 30 базовых величин (то есть сегодня — от 400 до 1200 рублей),

(то есть сегодня — от 400 до 1200 рублей), компенсация вред за каждую выловленную рыбу – 9 базовых (360 рублей),

(360 рублей), за использовать судов в период нереста - до 10 базовых величин (400 рублей).

(400 рублей). в случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин - уголовная ответственность в виде 3 лет лишения свободы (за повторное нарушение – до 4 лет лишения свободы ).

От 1200 руб. штрафа до 3 лет. В некоторых областях Беларуси запретили лов щуки с 1 марта

Временные запреты в отдельных рыболовных угодьях

Кроме того, согласно данным Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, помимо общереспубликанских запретов, определенных Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, весной на отдельных белорусских водоёмах вводятся дополнительные сезонные запреты на любительскую рыбалку. Так, с 20 марта по 18 мая вводится запрет для рыболовов в Лунинецком районе Брестской области :

канал Микашевичский – на протяжении 2,5 км вверх по каналу от места впадения канала в реку Припять;

река Припять – на протяжении 500 метров вверх и вниз по течению реки от места впадения в нее канала Микашевичский.

Аналогичный запрет введён с 1 марта по 30 мая в Гродненском районе и Мостовском районе Гродненской области :

река Неман - на протяжении 50 метров вверх и вниз по течению реки от места входа воды в отверстие водопропускного сооружения - переезд трубчатый (ПТ14-0-25) базис 9, расположенного у деревни Михайловка;

Гродненское водохранилище - в радиусе 50 метров от места выхода воды из водопропускного сооружения - переезд трубчатый (ПТ14-0-25) базис 9, расположенного у деревни Михайловка;

Гродненское водохранилище - в радиусе 50 метров от места входа воды в отверстие водопропускного сооружения - переезд трубчатый (ПТ14-0-25) базис 15, расположенного у деревни Глядовичи;

река Неман - на протяжении 50 метров вверх и вниз по течению реки от места выхода воды из водопропускного сооружения - переезд трубчатый (ПТ14-0-25) базис 15, расположенного у деревни Глядовичи.

Отметим, что прошлой весной нерадивые рыбаки не раз попадались инспекторам природоохраны за ловлю рыбы в период нереста. Штрафы за улов тогда исчислялись порой десятками тысяч рублей.

14430 рублей штрафа и лишение свободы. В инспекции рассказали, на чем попадаются белорусские рыбаки