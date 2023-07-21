До 555 рублей. За что белорусов могут оштрафовать на пляже?

Опубликовано: 21.07.2023 16:41 , Обновлено: 21.07.2023

Иногда поведение отдыхающих может привести к крупному штрафу или даже административному аресту. В милиции рассказали, что может стать причиной таких мер.

В милицию обратилась женщина. Она рассказала, что отдыхала с шестилетней дочкой на пляже, а прямо на берегу мужчины пили пиво. «Мне страшно за ребенка: мало ли что придет в голову нетрезвым!», - сказала она и спросила, как в данном случае поступать.

В милиции ответили, что нужно было позвонить по номеру 102 и обо всем рассказать - милиционеры отреагировали бы на поведение мужчин.

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Там напомнили, что за распитие алкоголя в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 КоАП, которая влечет наложение штрафа в размере до восьми базовых величин (сегодня это 296 рублей).

А если это правонарушение совершили повторно в течение года, то за это уже грозит штраф до 15 базовых (555 рублей), общественные работы или административный арест, сообщилоинформагентство “Минск Новости”.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД рассказали, когда белорусам можно купаться в фонтанах,А когда грозит штраф:

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