Кому из белорусов нужно обязательно сделать прививку от энцефалита? Узнали сколько стоит

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Опубликовано: 01.04.2024 13:22 , Обновлено: 01.04.2024

Прогулки по лесам и паркам весной могут обернуться большими проблемами со здоровьем, если не задуматься о профилактике клещевого энцефалита. В Центре гигиены и эпидемиологии первомайского района г. Минска рассказали, в каких случаях прививка от КЭ обязательна и где её можно получить.

Людям, находящимся в группе повышенного риска, пройти процедуру иммунизации против клещевого энцефалита (КЭ) в Беларуси нужно обязательно. Как правило, такая прививка обязательна для работников лесоустроительных организаций, работающих в Беловежской пуще и в Березинском биосферном заповеднике, а также для лиц, выезжающих по работе в эпиднеблагополучные по КЭ регионы, в том числе в Россию.

Все остальные граждане сделать прививку могут по желанию. Для них она будет доступна платно по предварительной записи в поликлинике.

Сколько стоит сделать прививку от КЭ?

В Минске такая прививка доступна в городских поликлиниках, а также в медицинских центрах.

Так, иммунизация вакциной “КЛЕЩ-Э-ВАК” (РФ) в городской детской поликлинике №11 г. Минска обойдётся в 24,95 руб.

В минской городской поликлинике №4 вакцинация “Энцевир” (РФ) — 24,02 руб., вакциной «Тиковак» (США) — 113, 95 руб.

Вакцинация в частном детском медицинском центре “ЛОДЭ” обойдётся в 121,43 руб. препаратом “Тиковак” и 114,82 руб. препаратом “Тиковак Джуниор” .

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Вакцинация проводится по основной и экстренной схемам:

При основной схеме необходимо ввести первую дозу осенью, а через 1-7 месяцев - вторую. Третья доза вводится через 12 месяцев и в дальнейшем, чтобы поддерживать иммунитет необходимо ревакцинироваться один раз в 3 года.

Экстренная схема применяется для лиц, выезжающих в эндемичные очаги весной-летом. Для эффективной защиты от клещевого энцефалита необходимо сделать не менее 2-х прививок с интервалом в 0,5-1 месяц (иммунитет сформируется не ранее 2-х недель после второй прививки). И через 12 месяцев вводится третья доза вакцины. Далее, для поддержания иммунитета, однократно в каждые 3 года проводится ревакцинация.

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Планируя поездки в эпиднеблагополучные по КЭ регионы, необходимо учитывать, что вне зависимости от вида вакцины и выбранной схемы, иммунитет после прививки формируется через две недели после введения второй дозы, вне зависимости от вида вакцины и выбранной схемы.

“Если же пациент посещал лес, выгуливал животных, употреблял сырое, особенно козье молоко в период активности клещей и у него появились клинические симптомы заболевания (повышение температуры, головная и мышечные боли и др.), необходимо обратиться к врачу как при наличии укуса клеща, так и при отсутствии укуса клеща в анамнезе: 40% заболевших не отмечали укуса клещом”, — рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии первомайского района г. Минска.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии сообщили об участившихся случаях укусов клещей. Наибольшую активность зафиксировали в трёх регионах.

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