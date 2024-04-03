В Беларуси запустили ПЦР-тестирование клещей. Сколько стоит?

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Опубликовано: 03.04.2024 19:26 , Обновлено: 03.04.2024

Исследование клеща методом ПЦР на клещевые инфекции стало доступно в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии с 1 апреля. Об этом учреждение сообщило в своём телеграм-канале.

ПЦР-тестирование поможет экстренно (в течение 24-48 часов ) получить информацию о наличии либо отсутствии актуальных инфекций у клеща. В частности, пациенты, сдавшие клеща на проверку, могут узнать, был ли клещ переносчиком Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза.

По состоянию на 01.04.2024 исследование клеща методом ПЦР будет стоить:

на боррелии – 43, 50 рублей;

на вирус клещевого энцефалита – 44, 14 рублей;

на боррелии, вирус клещевого энцефалита – 55,76 рублей;

на боррелии, вирус клещевого энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза – 69, 98 рублей.

Результат исследования пользователи услуги смогут получить по электронной почте.

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Учреждение принимает клещей на исследование по адресу: ул. Плеханова, 18, 2 этаж, отделение паразитологии.

Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 8.30 - 18.00 (тех. перерыв 12:30-13:00).

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