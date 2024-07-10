До 5 лет тюрьмы. На белоруса завели "уголовку" за нелегальный провоз через границу. И это не оружие или наркотики

Опубликовано: 10.07.2024 16:31 , Обновлено: 10.07.2024

На 47-летнего белоруса завели уголовное дело за контрабанду, после того как таможенники нашли в его сумке незадекларированные деньги. В итоге мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Как рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области, белорус в апреле 2024 года ехал на рейсовом автобусе из Беларуси в Литву. Сотрудники Гродненской региональной таможни при контроле нашли в сумке мужчины и изъяли деньги на сумму, эквивалентную $55,4 тыс.

[info_b]Согласно ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таможенному декларированию подлежат товары для личного пользования, в том числе перемещаемые физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную $10 тыс.[/info_b]

Гродненская транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд Ошмянского района. Белоруса обвиняют по ч. 2 ст. 228 (“Контрабанда”) УК Беларуси. Максимальное наказание за это - пять лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Оперативная таможня возбудила уголовное дело после проверки посылки, которая шла белорусу из России. Его задержали, адресату грозит до семи лет лишения свободы.

Таможня пригрозила белорусу 7 годами тюрьмы после проверки посылки из России. Что там было?

Также мы рассказывали, какие условия должен соблюсти человек, переезжающий в Беларусь на постоянное место жительства, чтобы не платить пошлину при ввозе авто в страну.

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Подробно об изменениях в законе о таможенном регулировании мы писали отдельно. Так, по нововведениям, белорусы смогут бесплатно подавать пассажирскую таможенную декларацию в форме электронного документа через единый портал электронных услуг.

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