В Беларуси изменили правила беспошлинного ввоза авто из-за границы. Но не для всех

Опубликовано: 29.04.2024 15:50 , Обновлено: 29.04.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси разъяснил нововведения недавно принятого закона № 366-З, которым внесли изменения в закон о таможенном регулировании. К примеру, одно из новшеств касается беспошлинного ввоза авто для граждан, которые переехали жить в Беларусь на постоянной основе.

Так, документ расширяет возможность ввоза авто- и мототранспорта физическими лицами, которые переселились на постоянное место жительства в Беларусь. Как рассказали в ГТК, для беспошлинного ввоза срок, в течение которого транспорт должен находиться в собственности и быть зарегистрированным в стране предыдущего проживания владельца, сократится с 2 лет до 6 месяцев .

Есть новшество и для всех физлиц: они смогут бесплатно подавать пассажирскую таможенную декларацию в форме электронного документа через единый портал электронных услуг. Это, к слову, предполагает активацию личного кабинета на портале.

Также закон сокращает срок принятия таможенным органом решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде с 30 календарных дней до 15 рабочих дней.

Кроме того, как рассказали в ГТК, документ упростит проведение некоторых административных процедур. В частности, тем, кто проходит таможенный контроль, можно будет не предоставлять ряд документов: лицензии при включении в реестр таможенных перевозчиков и реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли, а также учредительные документы для включения в реестры лиц, которые осуществляют деятельность в сфере таможенного дела.

Закон опубликовали 26 апреля, его основные положения вступят в силу через 9 месяцев.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о других положениях нового закона. Так, например, субъектам хозяйствования разрешили вносить таможенные платежи в рассрочку или оформлять отсрочку платежей.

Белорусским предприятиям разрешили вносить таможенные платежи в рассрочку