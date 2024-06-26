Таможня пригрозила белорусу 7 годами тюрьмы после проверки посылки из России. Что там было?
Оперативная таможня возбудила уголовное дело после проверки посылки, которая шла белорусу из России. Его задержали, адресату грозит до семи лет лишения свободы.
В этом почтовом отправлении таможенники нашли “подозрительные таблетки и жидкость”, их отправили на экспертизу. Она показала, что в составе продукции есть запрещенные к перевозке через границу вещества.
В частности, в 190 таблетках и 16 граммах жидкости обнаружили анаболики, рассказали в Telegram-канале “Таможенные органы Беларуси”.
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Оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК за незаконное перемещение через госграницу сильнодействующих веществ. Наказание за это - лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без.
Ранее Telegraf.news рассказывал, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины. В Таможенном комитете разъяснили законодательные нововведения.
В Таможенном комитете пояснили, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины