Таможня пригрозила белорусу 7 годами тюрьмы после проверки посылки из России. Что там было?

Опубликовано: 26.06.2024 17:09 , Обновлено: 26.06.2024

Оперативная таможня возбудила уголовное дело после проверки посылки, которая шла белорусу из России. Его задержали, адресату грозит до семи лет лишения свободы.

В этом почтовом отправлении таможенники нашли “подозрительные таблетки и жидкость”, их отправили на экспертизу. Она показала, что в составе продукции есть запрещенные к перевозке через границу вещества.

Фото: customs.gov.by

В частности, в 190 таблетках и 16 граммах жидкости обнаружили анаболики, рассказали в Telegram-канале “Таможенные органы Беларуси”.

[info_b]Анаболики ускоряют в организме образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур[/info_b]

Фото: customs.gov.by

Оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК за незаконное перемещение через госграницу сильнодействующих веществ. Наказание за это - лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без.

Фото: customs.gov.by

Ранее Telegraf.news рассказывал, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины. В Таможенном комитете разъяснили законодательные нововведения.

В Таможенном комитете пояснили, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины