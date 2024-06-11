В Таможенном комитете пояснили, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины

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Опубликовано: 11.06.2024 20:09 , Обновлено: 11.06.2024

В Таможенном комитете рассказали, какие условия должен соблюсти человек, переезжающий в Беларусь на постоянное место жительства, чтобы не платить пошлину при ввозе авто в страну.

Как отметили в ведомстве, от уплаты таможенных пошлин и налогов освобождаются иностранцы, которых признали переселившимся на ПМЖ. Они могут ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) транспортные средства для личного пользования в количестве не более одной единицы каждого вида.

При этом важно соблюсти несколько условий. Во-первых, транспортное средство нужно привезти из страны предыдущего проживания не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, который подтверждает переселение на ПМЖ в Беларусь.

Во-вторых, важно, чтобы иностранец не ввозил до этого в Беларусь транспортные средства беспошлинно при признании его переселившимся в эту страну. В-третьих, транспорт должен находиться в собственности физлица и быть зарегистрирован в стране предыдущего проживания на протяжении не менее шести месяцев до выдачи документа, который подтверждает переселение в государство ЕАЭС.

И конечно, факт переезда на ПМЖ в Беларусь должен быть подтвержден документально, дополнили в Telegram-канале “Таможенные органы Беларуси”.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о нововведениях таможенного законодательства. Так, белорусы смогут бесплатно подавать пассажирскую таможенную декларацию в форме электронного документа через единый портал электронных услуг.

В Беларуси изменили правила беспошлинного ввоза авто из-за границы. Но не для всех