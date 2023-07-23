До +30°C – Синоптики рассказали, куда в Беларуси южный циклон принесёт грозы и ветер до 65 км/ч

Опубликовано: 23.07.2023 16:42 , Обновлено: 23.07.2023

В ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса с Западной Европы. Там метеорологи уже предупредили об установлении новых температурных рекордов и небывалой жары выше +45°С. Белорусам, по прогнозу синоптиков, южный циклон на предстоящей неделе, с 24 по 30 июля, принесет обильные дожди с грозами и порывистым ветром до 65 км/ч. Посмотрели, какой будет температура и каким областям готовиться к непогоде.

На понедельник, 24 июля , МЧС совместно с Белгидрометом уже объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного порывистого ветра. По их прогнозам, в отдельных районах страны днём при грозах ветер усилится до 15-18 м/с (до 65 км/ч).

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Температура воздуха ночью по Беларуси будет варьироваться от +9 до +18°С, а днём от +19°С (в северо-восточных районах) до +29°С (на юго-западе).

Аналогичная погодная ситуация, по прогнозам синоптиков, будет складываться во вторник, 25 июля . Сохранится тёплая погода - от +12..+19°С ночью до +21..+30°С днём. Кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов страны, местами они будут сопровождаться сильным порывистым ветром.

Очередная порция гроз белорусом ожидает в среду, 26 июля . Дневная температура воздуха будет держаться на уровне +19..+25°С (в юго-восточных районах - до +28°С), а ночью будет опускаться до +11°С на северо-западе и +19°С на юго-востоке Беларуси.

Как пояснил в эфире телеканала ОНТ белорусский синоптик Дмитрий Рябов, такая погода в середине недели будет объясняться влиянием южного циклона. Во его словам, во второй половине недели,из-за очередной порции влажных малоактивных атмосферных фронтов, идущих с Западной Европы, над Беларусью вновь прогремят грозы. Более того, в ночные и утренние часы может сгущаться туман, снижая видимость на дорогах до километра.

В четверг, 27 июля , температура днём в среднем не будет подниматься выше +20°C, в пятницу, 28 июля , составит от +15 до +23°C. В ночные часы температура в среднем составит +8.. +13°C.

Синоптик также озвучил предварительный прогноз на последние выходные июля. По его словам, погодная ситуация 29 и 30 июля существенно не поменяется - белорусов вновь ждут дожди, переходящие в ливни, грозы, слабые туманы по утрам и порывистый ветер при грозах.

Ночные температуры в эти дни будут колебаться от +10 до +15°C, а днём воздух прогреется до +23.. +28°C в субботу и +19.. +26°C в воскресенье.

Посмотреть, какой будет температура в разных областях Беларуси на предстоящей неделе, можно также на интерактивной карте сервиса погоды Windy.com:

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