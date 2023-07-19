В Минэнерго и МЧС показали последствия шквалистого ветра в Беларуси

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Опубликовано: 19.07.2023 12:34 , Обновлено: 19.07.2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 19 июля показали последствия сильных ливней со шквалистым ветром, которые накануне обрушились на страну. В свою очередь в Министерстве энергетики рассказали, в каких регионах Беларуси зафиксировано больше всего перебоев в электроснабжении.

По данным белорусских энергетиков, больше других последствия вчерашней непогоды ощутили на себе жители Минской, Гомельской и Могилевской областей. Молодечненский, Речицкий и Могилевский районы, судя по масштабам последствий, оказались в эпицентре стихии.

Всего отключения электричества, связанные с падением деревьев на линии электропередачи (в некоторых местах ветер даже повалил опоры ЛЭП), зафиксированы в 289 населенных пунктах страны.

К устранению последствий разбушевавшейся стихии привлекли 129 аварийных бригад и 147 единиц техники. На большинстве участков подачу электричества восстановили к 23:00 18 июля, сообщили утром в Минэнерго и поделились фотографиями с мест обрывов ЛЭП:

Фото: Минэнерго РБ

Кадрами с поваленными ветром деревьями утром также поделились в территориальных управлениях МЧС Минска и Гомельской области. В некоторых случаях деревья падали прямо на припаркованные автомобили, в других - повредили заборы и хозпостройки на частных подворьях.

Между тем, синоптики Белгирометцентра предупредили, что после относительно спокойной среды в Беларусь вновь вернутся грозы: на четверг, 20 июля , вновь объявлен оранжевый уровень опасности. По словам синоптиков, всё из-за влияния атмосферного фронта. При этом температура сохранится достаточно высокая: ночью от +7°С до +15°С, днём от +20°С до +27°С по стране.

В пятницу и субботу, 21 и 22 июля , синоптики также не исключают возможности гроз с порывистым ветром и кратковременными дождями. Тёплая погода при этом сохранится - от +7°С ночью до +26°С днём.