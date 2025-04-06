До -12°С и метели. Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси. Но где ждать "солнечного прогрева"?

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Опубликовано: 06.04.2025 17:53 , Обновлено: 06.04.2025

Апрель по-настоящему удивил белорусов зимними метелями после температур до +20°С. Увы, но в первой половине недели погода останется примерно такой же, однако жителям части страны можно ждать "солнечного прогрева" 7 апреля. Журналист Telegraf.news узнал прогноз погоды на понедельник, вторник и среду.

В Telegram-канале “Метеовайб” написали, что восточная периферия циклона Zion в понедельник, 7 апреля , продолжит формировать погодные условия в Беларуси. И если по востоку Брестчины снег и метель прекратятся, то жителям восточной части Витебщины стоит приготовиться к снегопаду днем.

“Ночью снегопады будут сильными, а днем циклон начнет терять свою активность, и снег уже в основном умеренный в сопровождении метелей. Суммарное суточное количество осадков к концу дня по востоку может достичь 10-15 мм, а снежный покров продолжит расти”, - [link href=“https://t.me/meteovibe/6442” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] специалисты, предупредив о сложной дорожной обстановке и порывистом ветре местами до 15-18 м/с.

По температуре в “Метеовайбе” дали такой прогноз на понедельник: ночью - -1..-7°C, днем - 0..-3°С по востоку, на остальной территории страны - +1..+7°С. При этом, по информации источника, теплее будет по западу Республики “благодаря солнечному прогреву”.

Минск же в этот день останется на границе зоны осадков, в столице возможен небольшой снег и слабая метель с ночными температурами -3..-5°С и дневными от +1 до +3°С.

Прогноз от Белгидромета

На понедельник, 7 апреля , Белгидромет [link href=“https://pogoda.by/information/news/23201” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] оранжевый уровень опасности для всех областей, кроме Брестской. Ночью и утром, по данным синоптиков, на востоке Беларуси пройдет сильный снег, днем на большей части страны и в Минске стоит приготовиться к усилению северного ветра порывами 15-18 м/с.

Если говорить более подробно о погоде в понедельник, то, как [link href=“https://pogoda.by/information/news/23200” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Белгидромете, ее будет определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Преимущественно по восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег, а ночью и утром - сильный снег, местами можно будет увидеть метель.

Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах в этот день из-за гололедицы. Днем на большей части Беларуси будет дуть сильный порывистый ветер. По температуре картина такая: ночью - -1..-6°С, максимальная днем - -1..+5°С, а вот на западе воздух прогреется до +7°С.

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Все тот же снег и мокрый снег стоит ждать днем во вторник, 8 апреля , на большей части Республики. А по западу еще и с дождем. На дорогах также будет гололедица, и местами подует сильный порывистый ветер. Минимальная температура ночью будет колебаться от -1°С по западу до -9°С по юго-востоку Беларуси (при прояснениях - охлаждение до -11°С), а максимальная днем составит -2..+4°С, в западных районах - до +6°С.

Ночью в среду, 9 апреля , местами пройдет небольшой кратковременный снег, днем на большей части страны также кратковременные мокрый снег и дождь. По температуре картина такая: минимальная ночью - -3..-10°С, при прояснениях - до -12°С, а максимальная днем - +1..+8°С, в юго-восточных районах - 0..-1°С.

Ранее Telegraf.news писал, что на государственном предприятии “Минскэнерго” 6 апреля сообщили, что непогода оставила без электроснабжения больше 130 населенных пунктов в Минской области. В свою очередь на Могилевщине света лишились 142 населенных пункта.

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