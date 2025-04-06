Снегопады оставили без света больше 130 населенных пунктов на Минщине и 142 - на Могилевщине

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Опубликовано: 06.04.2025 10:02 , Обновлено: 06.04.2025

На государственном предприятии "Минскэнерго" сообщили, что непогода оставила без электроснабжения больше 130 населенных пунктов в Минской области. В свою очередь на Могилевщине света лишились 142 населенных пункта.

“Наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы, где повреждения линий электропередачи произошли из-за налипания снега и шквалистого ветра”, - [link href=“https://t.me/minskenergo/9539” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в “Минскэнерго”.

Фото: Telegram-канал "Метеовайб"

Там отчитались, что по состоянию на 8:00 их энергетики “активно работают” над восстановлением электроснабжения в этих более чем 130 населенных пунктах. Их названия не указали.

Еще в “Минскэнерго” сказали, что последствия непогоды устраняют 39 спецбригад и 56 единиц спецтехники, а 6 дизельных электростанций, по данным энергетиков, “помогут обеспечить электроэнергией наиболее пострадавшие районы”.

Фото: Telegram-канал "Метеовайб"

“Мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и восстановить надежное электроснабжение потребителей”, - добавили на госпредприятии.

Фото: "Могилевэнерго"

Энергетики Могилевщины тоже не назвали, в каких именно 142 населенных пунктах пропал свет. По состоянию на 8:30 специалисты “Могилевэнерго” восстанавливали электроснабжение, отчитались на этом предприятии. “Преимущественно в Бобруйском, Осиповичском, Кировском и Могилевском районах”, - [link href=“https://t.me/rupmogilevenergo/12515” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] там. Энергетики добавили, что к работам привлекли 49 бригад и 55 единиц спецтехники.

Фото: "Могилевэнерго"

В “Могилевэнерго” предупредили белорусов, что запрещено приближаться к оборванным проводам линий электропередач (ЛЭП) ближе восьми метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение. “Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 144”, - написали энергетики.

Фото: "Могилевэнерго"

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В “Минскэнерго” в 18:25 [link href=“https://t.me/minskenergo/9547” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что на Минщине осталось 22 населенных пункта, где пока нет электроснабжения. Там добавили, что в 18:02 благодаря устранению повреждений и вводу в работу линии электропередачи 35 кВ свет вернули 21 населенному пункту.

В Telegram-канале Министерства энергетики [link href=“https://t.me/Minenergo_by/3066” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что по состоянию на 18:00 восстановительные работы продолжают в 112 населенных пунктах страны.

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Ранее Telegraf.news писал, что запоздалой первоапрельской шуткой назвали белорусы картину, которую наблюдали 5 апреля в некоторых регионах страны. Как и обещали синоптики, объявившие на эту субботу оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, по северу и западу Беларуси выпал снег. Жители Витебской и Гродненской области стали активно выкладывать видео апрельских снегопадов в соцсетях.

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