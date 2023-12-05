В мэрии Минска рассказали, где и когда откроют ёлочные базары. А в регионах?

Опубликовано: 05.12.2023 13:06 , Обновлено: 07.12.2023

В главном управление торговли и услуг Мингорисполкома 5 декабря рассказали, когда и где в столице откроются елочные базары. Посмотрели, что в регионах.

Минск

Так, по словам заместителя начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирины Маслаковой, торговля откроется 22 декабря на 68 площадках (полный список площадок – здесь). Она уточнила, что время работы базаров устанавливают сами продавцы. И цены на живые ели тоже.

«Одними елочными базарами столица не ограничивается, поскольку живые ели можно будет приобрести как в магазинах, так и на ярмарках, организаторами которых выступают частные лица. Кроме того, новогодними деревьями по договорам аренды будут торговать на частных площадках, – рассказала Маслакова.

На елочных базарах лесхозов должен быть представлен максимально широкий ассортимент продукции – такую задачу 5 декабря поставил перед лесхозами министр лесного хозяйства Александр Кулик. И поручил наполнить новогодним ассортиментом фирменные торговые точки «Лесной домик».

А вот информация по некоторым регионам.

Минская область

В Минской области ярмарки и елочные базары начнут работу с 16 декабря. Об этом рассказала начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Наталья Суйкова.

«С 16 декабря по 7 января в регионах Минской области по выходным дням будут проводиться рождественские ярмарки. Так, 16 декабря крупные региональные ярмарки пройдут в агрогородке Лесной, Вилейке и Молодечно, 23 декабря – в Борисове, Жодино, Слуцке и Солигорске, а 24 декабря – в Несвиже. Всего запланировано проведение более 70 ярмарок с новогодней тематикой, в том числе на территории сельской местности. Ожидаем порядка 20 тысяч посетителей ярмарок в Минской области», – рассказала Суйкова.

Она добавила, что в местах проведения крупных региональных ярмарок пройдут различные культурные мероприятия с участием творческих коллективов.

«Елочные базары также будут широко представлены в населенных пунктах и сельской местности. Запланировано более 130 мест размещения елочных базаров. Свою работу они начнут с 16 декабря», – добавила начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома.

Витебская область

Жители Витебской области смогут приобрести новогодние деревца для украшения домов уже с 20 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

В ассортименте будут предлагаться елочки и сосны разной высоты, в том числе в кадках.

«Стоимость новогодних деревьев на рынках в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке будет единой. Цена метровой елочки составит 12,1 рубля с НДС. Высотой от метра до двух будут продаваться за 15,3 рубля. За трехметровую ель нужно будет заплатить 22,2 рубля. В целом по области планируем реализовать свыше 31 тысячи новогодних деревьев», – рассказали в ГПЛХО.

В областном центре уже определены основные точки, где будет размещаться выездная торговля елочек из близлежащих лесхозов. В поход за благоухающим украшением зимнего праздника можно будет отправиться на Полоцкий, Смоленский и Южный рынки, Пролетарскую площадь. Торговать будут возле крупных магазинов и остановок общественного транспорта на улицах Смоленской, Чкалова, Мира, Титова, «Правды», Воинов-Интернационалистов и других. Также по согласованию с горисполкомами могут быть определены дополнительные пункты продаж.

Гродненская область

В Гродно елочные базары начнут работу с 20 декабря. Всего в Гродненской области откроются около 150 елочных базаров, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион».

В Гродно будут работать 18 торговых площадок. Ориентировочное время работы – с 11.00 до 19.00, но время может сдвигаться в зависимости от расположения торгового объекта. Источник сообщил, что места расположения станут известны позже.

Стоимость ориентировочно – от 10 рублей за елочку до 1 метра.

Елочные базары в Гродненской области будут работать до 31 декабря включительно.

Брест

Елочные базары в Бресте будут работать с 17 по 31 декабря. Время работы – с 10.00 до 19.00.

Основная торговля развернется на 12 площадках, сообщил сайт «Брест Сити»:

улица Волгоградская, 19 (на территории рынка «Лагуна»);

улица Московская, 328 (территория к рынку ЗАО «Юнифуд» вдоль дома №330);

улица Сябровская, 61/1 (на территории рынка КУП «БрестГруппСервис»);

улица Кобринская, 53; улица Пушкинская (у входа на рынок);

улица Пушкинская (от улицы Куйбышева в сторону улицы Карбышева);

улица Гоголя (пересечение с улицей Карбышева);

улица Гоголя (пересечение с улицей Куйбышева);

улица Гоголя (пересечение с улицей Комсомольской);

улица Гоголя (пересечение с улицей Советской);

улица Гоголя (пересечение с бульваром Космонавтов);

улица Гоголя (от улицы Советской до улицы Карбышева).

Дополнительно с 26 по 31 декабря лесных красавиц можно будет приобрести еще на трех площадках:

улица Московская, 273А;

улица Адамковская, 44А;

улица Московская, 329.

[info_b]На момент подготовки этого материала мы не нашли информацию по другим регионам. Но, как правило, елочные базары открываются в 20-х числах декабря.[/info_b]

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