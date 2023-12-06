В мэрии Минска назвали время, когда зажгут огни на ёлке на Октябрьской площади

Опубликовано: 06.12.2023 16:24 , Обновлено: 06.12.2023

В Мингорисполкоме рассказали, когда в этом году зажгут огни на "главной ёлке страны" - 30-метровой пиксельной красавице на Октябрьской площади. В мэрии Минска решили "приблизить новогоднее настроение" и "разукрасить город яркими огнями" раньше, чем изначально планировалось.

В Мингорисполкоме рассказали, что зажжение огней на “главной ёлке Беларуси” также даст старт работе праздничной световой иллюминации во всём Минске.

В мэрии пригласили всех жителей и гостей Минска поучаствовать в этом ярком событии, которое пообещали начать в 16:45 в ближайшее воскресенье, 10 декабря .

Ранее Телеграф рассказывал, что дизайнеры государственного предприятия “Минскреклама” в этом году на Октябрьской площади, где традиционно устанавливают “главную елку страны”, помимо уже привычного минчанам 30-метрового каркасного искусственного дерева в пиксельной сетке решили установить также 18-метровую дизайнерскую ель с “фантазийной аркой, усыпанной множеством огней», и «масштабным световым пологом в форме шатра, имитирующего звездное небо”. При этом эскиз оформления Октябрьской площади дизайнеры не показывали - решили оставить в секрете.

Как украсят новогодние ёлки в Минске? Дизайнеры показали эскизы

Тем временем в главном управление торговли и услуг Мингорисполкома уже рассказали, когда и где в столице откроются елочные базары. Есть информация и по другим регионам Беларуси.

В мэрии Минска рассказали, где и когда откроют ёлочные базары. А в регионах?