До 108 км/час? Белорусов предупредили о возможном шторме. Когда?

Опубликовано: 18.12.2023 13:16 , Обновлено: 18.12.2023

На территорию Беларуси надвигаются два бурных циклона из Атлантики, сообщил ТГ-канал Nadvorie. Над территорией страны они могут появиться уже на выходных и Рождество. Что они с собой принесут?

Первый циклон придет к нам с пятницы, 22 декабря, на субботу, 23-е, предупредили синоптики. По их данным, порывы ветра, перенесенного стихией, могут достигать 18-22 м/с (65-79 км/ч).

А вот второй, который ожидают с воскресенья на понедельник, по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), уже будет похож на сильный шторм с порывами ветра 28-30 м/с (101-108 км/ч), предупредили специалисты. Правда, с оговоркой, что эти оценки сейчас, в начале недели, пока довольно приблизительные: «более или менее точно можно будет сказать за пару дней».

Предварительный прогноз ветра на понедельник. Источник: t.me/nadvorie

В свою очередь, Белгидромет пока не давал прогноза на столь отдаленный срок. Как правило, государственное ведомство публикует их максимум на 3 дня. А значит в пятницу белорусы узнают: ждать ли сильный шторм на Рождество?

Испанию накрыла жара до +30°C. Что ждать 13-16 декабря белорусам?

Давление в центре последнего циклона – всего 955 гПа (норма 1013), сообщил портал, нормального и тем более слабого ветра ожидать не стоит.

[info_b]Чем ниже атмосферное давление в центре циклона, тем больше градиент давления между центром и окружающими его областями. Это приводит к усилению скорости ветра. Таким образом, низкое давление в центре циклона обычно сопровождается более сильными ветрами, поясняет studfile.net.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщал, какую погоду белорусские метеорологи предсказали на первую половину этой недели (18-20 декабря). Над страной установится такая циркуляция, при которой в Беларусь будет поступать теплый воздух из Атлантики. Но затем, в четверг (21 декабря), придет скандинавский циклон.

Насколько «прохладновато»? Синоптики предупредили о скандинавском циклоне над Беларусью после «атлантического» тепла