Насколько "прохладновато"? Синоптики предупредили о скандинавском циклоне над Беларусью после "атлантического" тепла

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Опубликовано: 17.12.2023 14:47 , Обновлено: 17.12.2023

Белорусские метеорологи рассказали, что в первую половину следующей недели (18-20 декабря) над страной установится такая циркуляция, при которой в Беларусь будет поступать теплый воздух из Атлантики. Но затем, в четверг (21 декабря), придет скандинавский циклон.

Из-за несвойственно теплой циркуляции с понедельника (18 декабря) по среду (20 декабря) включительно , эксперт тг-канала Nadvorie спрогнозировал дневную температуру в пределах +4..+8°C. При этом осадки, а они точно будут, ожидаются в виде дождя и или дождя с мокрым снегом. Естественно, из-за них на улицах будет слякоть. А после ночей ещё и гололедица.

“Примерно в четверг РБ попадет в зону глубокого и обширного циклона, смещающегося со Скандинавии на юго-восток. Снег/мокрый снег при температуре -1..+1°. Прохладновато будет также в пятницу и субботу. В воскресенье вновь повеет теплом из Атлантики. Ну, должно”, - [link href=“https://t.me/nadvorie/12804?single” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнил [/link] синоптик. [Telegram_widget url=“https://t.me/nadvorie/12804”]

Похожий прогноз дал и Дмитрий Рябов, безсменный синоптик гостелеканала ОНТ. По его данным, средняя температура с 18 декабря (понедельник) и до конца недели будет на 4-6⁰С выше нормы.

“Сохранится большая вероятность образования гололедных явлений и туманов”, - сообщил Дмитрий Рябов. Так что белорусам нужно будет быть очень аккуратными на тротуарах.

“Ночью от +1⁰С по северо-востоку до плюс 7⁰С по западу, днем в понедельник от +1 до +6⁰С, во вторник от +3 до +8⁰С”, - предположил теле-метеоролог.

А уже на среду-четверг он пообещал температуры пониже. “Ночью от -2 до +3⁰С. Днем в четверг до +2⁰С, в пятницу от 0 до -3⁰С”, - уверен Дмитрий Рябов.

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“В выходные дни ожидается влияние очередного ненастного Атлантического циклона и влажных воздушных масс с Балтийского моря. Они станут удерживать пасмурную погоду. Ожидается мокрый снег с дождем, будет дуть порывистый северо-западный ветер. Влажность до 100%. Ночью от -3⁰С по северо-востоку до +4⁰С по западу, в середине дня в субботу от 0 до +6⁰С, в воскресенье от -1 до +5⁰С”, - “обрадовал” метеоролог.

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