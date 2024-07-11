До 10 лет тюрьмы. Минюст предупредил белорусов о "нигерийских письмах". Что это и почему нельзя отвечать?

Опубликовано: 11.07.2024 17:55 , Обновлено: 11.07.2024

В Министерстве юстиции предупредили об опасности "нигерийских писем", которые могут прийти белорусам на электронную почту, и пояснили, почему ни в коем случае нельзя отвечать на эти сообщения.

Такие письма приходят якобы от бывшего короля, или высокопоставленного чиновника, или миллионера. Отправитель просит помочь с получением наследства или с банковскими операциями, которые связаны с переводом денег из Нигерии или же другой страны за границу.

В Telegram-канале Минюста перечислили примерный список тем “нигерийских писем”:

работа за границей с требованием внести предоплату,

адвокат либо сотрудник банка ищет наследника или человека с фамилией якобы погибшего/ умершего,

выигрыш в лотерее, как вариант - при заходе на определенный сайт,

письмо от дочери или сына убитого повстанцами политика, которой (-ому) нужна финансовая помощь, чтобы выбраться из лагеря беженцев.

«Попадет в публичный список» — В Минюсте предупредили, кому из белорусских пользователей Telegram грозит «уголовка»

В ведомстве порекомендовали не отвечать на такие и подобные письма и заносить их в категорию “Спам”. Если же ответить, мошенники начнут присылать фото или сканы документов, заверенных печатями крупных фирм или правительственных организаций, чтобы доказать подлинность своих намерений. Затем аферисты станут выпрашивать у жертвы деньги, при этом постепенно увеличивая суммы.

Это мошенничество, уголовная ответственность предусмотрена по соответствующей статье УК Беларуси. Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы (п. 4 ст. 209).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусским медикам в мессенджерах стали писать люди, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об “интересе” правоохранителей к сотруднику медучреждения.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?

А в Минске в июле милиция задержала 35-летнего местного жителя, который оказался дропом. Правоохранители попросили белорусов не становиться дропами и пояснили, как безобидные, на первый взгляд, действия могут привести к тюрьме.

До 10 лет тюрьмы. Милиция попросила белорусов не становиться дропами. Кто это?