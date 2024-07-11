До 10 лет тюрьмы. Минюст предупредил белорусов о "нигерийских письмах". Что это и почему нельзя отвечать?
В Министерстве юстиции предупредили об опасности "нигерийских писем", которые могут прийти белорусам на электронную почту, и пояснили, почему ни в коем случае нельзя отвечать на эти сообщения.
Такие письма приходят якобы от бывшего короля, или высокопоставленного чиновника, или миллионера. Отправитель просит помочь с получением наследства или с банковскими операциями, которые связаны с переводом денег из Нигерии или же другой страны за границу.
В Telegram-канале Минюста перечислили примерный список тем “нигерийских писем”:
- работа за границей с требованием внести предоплату,
- адвокат либо сотрудник банка ищет наследника или человека с фамилией якобы погибшего/ умершего,
- выигрыш в лотерее, как вариант - при заходе на определенный сайт,
- письмо от дочери или сына убитого повстанцами политика, которой (-ому) нужна финансовая помощь, чтобы выбраться из лагеря беженцев.
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В ведомстве порекомендовали не отвечать на такие и подобные письма и заносить их в категорию “Спам”. Если же ответить, мошенники начнут присылать фото или сканы документов, заверенных печатями крупных фирм или правительственных организаций, чтобы доказать подлинность своих намерений. Затем аферисты станут выпрашивать у жертвы деньги, при этом постепенно увеличивая суммы.
Это мошенничество, уголовная ответственность предусмотрена по соответствующей статье УК Беларуси. Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы (п. 4 ст. 209).
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