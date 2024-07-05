До 10 лет тюрьмы. Милиция попросила белорусов не становиться дропами. Кто это?

Опубликовано: 05.07.2024 14:28 , Обновлено: 05.07.2024

Оперативники Советского РУВД Минска задержали 35-летнего жителя столицы, который оказался дропом. На мужчину завели уголовное дело. Посмотрели, кто такие дропы и как безобидные, на первый взгляд, действия могут привести к тюрьме.

Итак, задержанный изначально искал подработку в группе в Telegram. Там ему написала пользователь Ирина, которая и предложила дополнительный заработок. Она пообещала вознаграждение на сумму $250, если минчанин оформит на своем имя карты в банке и передаст ей реквизиты.

Мужчина так и сделал. В частности, оформил две карточки, реквизиты прислал этой Ирине, а она потребовала сделать еще одну карту, передали в милиции. Минчанин не согласился, так как обещанное вознаграждение не получил. Куратор сначала просто просила отложить перевод выплаты, а затем удалила переписку.

Правоохранители установили, что на карты, которые оформил минчанин, обманутые аферистами белорусы перечисляли свои деньги. Хоть мужчина и не знал этого, он неосознанно стал дропом - соучастником мошеннической схемы с использованием банковских счетов. Чаще всего дропом как раз называют человека, на чей счет переводят средства жертв.

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Мошенники находят дропов по объявлением в интернете о подработке, быстром заработке за несколько часов. На 35-летнего минчанина завели уголовное дело за незаконный оборот средств платежа (ст. 222 УК Беларуси). За незаконное распространение в корыстных целях реквизитов банковских платежных карт можно сесть в тюрьму на срок до шести лет .

А если это правонарушение совершено повторно, или организованной группой, или в особо крупном размере, срок лишения свободы увеличивается до 10 лет .

Ранее Telegraf.news рассказывал, как минчанка хотела устроиться на работу в Англии, но вместо этого потеряла больше 50 тыс. рублей. При этом с женщиной успели заключить контракт. В инциденте разбиралась милиция.

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