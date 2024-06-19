"Попадет в публичный список" - В Минюсте предупредили, кому из белорусских пользователей Telegram грозит "уголовка"

Опубликовано: 19.06.2024 17:31 , Обновлено: 19.06.2024

В Министерстве юстиции напомнили белорусам, за какие действия в Telegram можно получить "уголовку" и попасть в один "публичный список".

В ведомстве отметили, что “экстремизм все более грозно заявляет о себе”, для его противодействия в Беларуси приняли соответствующий закон №203-З еще в 2007 году.

По мнению представителей Минюста, Telegram - наиболее популярный сегодня мессенджер для общения и обмена информацией. “По этой причине всем его пользователям стоит знать списки материалов и формирований, которые в Беларуси признаются экстремистскими”, - порекомендовали в ведомстве.

Так, республиканский список экстремистских материалов ведет Министерство информации. А МВД формирует перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, белорусов, а также иностранцев, которые “причастны к экстремистской деятельности”. Информацию и там, и там регулярно обновляют.

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В Минюсте напомнили, что подписка на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, грозит административной ответственностью по ст. 19.11 КоАП. А вот за отправку информации, интервью и “иное содействие экстремистской деятельности” предусмотрена уголовная ответственность по ст. 361-4 УК Беларуси. Максимальное наказание в этом случае - до шести лет лишения свободы.

“Кто нарушит закон, попадет в публичный список экстремистов”, - предупредили в ведомстве. Речь о перечнях, которые ведет МВД. Информацию также представляют в Telegram-канале “Экстремисты Беларуси”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что суд в Минске признал две книги экстремистскими материалами. Издания выпустили в рамках проекта «Беларускі кнігазбор».

Суд в Минске признал экстремистскими ещё две белорусские книги