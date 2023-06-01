Мингорисполком разрешил горожанам легализовать «самозахваченную землю». Куда обращаться?

Опубликовано: 01.06.2023 07:48 , Обновлено: 01.06.2023

В Минском городском исполнительном комитете рассказали, куда обращаться горожанам, которые решили узаконить свои права на самовольно захваченный земельный участок. В 2022–2023 годах с подобными заявлениями в городскую администрацию уже обратились 48 физических и юридических лиц, у остальных желающих ещё есть время -до 1 сентября 2025 года.

Как рассказала заместитель председателя комитета землеустройства Мингорисполкоме Анна Дубкова в интервью агентству «Минск-Новости,в настоящее время готовятся уведомления для тех граждан, у которых в ходе проверок в прошлом и этом году были выявлены нарушения правил землепользования.

“В них будет указана примерная площадь самовольно занятого участка, кадастровую стоимость территории можно узнать на сайте Национального кадастрового агентства. Необходимо перемножить две эти цифры, и станет понятна общая сумма, в которую обойдется легализация захваченного участка”, - объяснила чиновница формулу расчёта стоимости “самозахваченного” участка.

Чтобы избежать административной ответственности за самовольный захват земли (например, не освоенную городом землю, прилегающую в его собственному участку), землевладелец должен написать заявление (бланк заявления есть в самом управлении, а также на сайте комитета землеустройства) и передать его в управление по обращению граждан и юридических лиц Мингорисполкома (г.Минск, пр. Независимости, 8). В этом заявлении должна быть информация, подтверждающая следующее:

отсутствие у гражданина земельного спора по присоединяемой территории

отсутствие неисполненных решений судов

совершение нарушения (самозахвата)

принадлежность ему самовольно возведённых построек.

Кроме того, как пояснила Анна Дубкова, если Мингорисполком одобрит легализацию “самозахвата”, гражданин обязан будет заплатить за:

легализацию участка по кадастровой стоимости

право частной собственности

аренду- в случае, если основной участок находится в частной собственности либо в аренде, за право которой ранее была внесена плата.

Если участок находится в пожизненном наследуемом владении или принадлежит человеку по управу аренды без внесенной ранее платы за право аренды,пояснила чиновница, то оплатить ему придётся только за саму легализацию участка.

Если же человек откажется проходить процедуру легализации, ему придётся устранить нарушение, то есть освободить незаконно занятую территорию земель общего пользования, подчеркнула Дубкова.

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