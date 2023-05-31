Чиновники обвинили минчан в "самовольном благоустройстве". Что это такое и как избежать штрафа до 925 рублей?
Минский городской исполнительный комитет решил продлить до 1 июля инвентаризацию городских земель, начатую ещё в прошлом году. Однако уже сейчас в ходе проверок были выявлены нарушения правил благоустройства, за которые минчанам могут грозить серьёзные штрафы. Что чиновники считают "незаконным благоустройством" и как избежать штрафов, рассказала заместитель председателя комитета землеустройства Мингорисполкома Анна Дубкова.
По её словам, на данный момент в ходе проверок по Минску уже выявлено более 6 тыс. нарушений правил благоустройства, утвержденных в 2016 году городским советом депутатов. К таким нарушениям относятся, в числе прочего, следующие:
- самовольная укладка тротуарной плитки или асфальта у подъезда
- высаживание декоративных кустарников и деревьев
- несанкционированные цветочные клумбы
“С одной стороны, работу, проведенную гражданами самостоятельно, можно считать положительным моментом: городу не нужно тратить бюджетные деньги на благоустройство территории, строительство подъездных путей к участкам граждан. Поэтому такие действия не будут наказываться штрафными санкциями. Однако с другой стороны, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность”, - рассказала Дубкова в интервью агентству “Минск-Новости”.
[info_b]Согласно ст. 22.10 КоАП Беларуси, административная ответственность грозит за нарушение “правил благоустройства и содержания населенных пунктов, а равно невыполнение работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях земель общего пользования населенных пунктов, в том числе на прилегающих к предоставленным гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (находящимся у них) земельным участкам территориях”.
Для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 25 базовых величин ( 925 рублей сегодня), для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 50 базовых величин (370 - 1850 рублей), для юридических лиц – от 20 до 100 базовых величин (740 - 3700 рублей).[/info_b]
Как узаконить “несанкционированную” клумбу?
Представительница Мингорисполкома пояснила, что районные администрации города имеют право самостоятельно узаконить благоустройство прилегающих территорий домов, проведённое гражданами без предварительного согласования. В процессе текущей инвентаризации комитет землеустройства Мингорисполкома разработал план мероприятий, в рамках которого все выявленные нарушения и “несанкционированные факты благоустройства” будут легализованы. Сделать это чиновники пообещали до 2025 года.
При этом Дубкова подчеркнула, что узаконены будут только те благоустройства, которые соответствуют двум ключевым условиям:
- они не связаны с самовольным занятием земель общего пользования
- они не препятствуют использованию земель общего пользования .
“По крайней мере, так предполагается в плане мероприятий. Если общий доступ к объекту благоустройства не обеспечен, значит, его придется демонтировать”, – пояснила чиновница.
Она также добавила, что правила благоустройства позволяют местным исполкомам закреплять за местными жителями, а также за юридическими лицами примерно 5-6 метров территории, непосредственно прилегающей к их земельным участкам.
“Такое решение позволяет обязать людей содержать в землю в порядке. При этом граждане уплачивают земельный налог только за предоставленные земельные участки”, –пояснила Дубкова.