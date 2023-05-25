До 555 руб. штрафа. В ЖКХ рассказали, как белорусам бесплатно «легализовать» кондиционер в квартире

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.05.2023 13:10 , Обновлено: 25.05.2023

Для того, чтобы установить кондиционер в квартире многоэтажки, белорусам необходимо официальное разрешение от территориального подразделения архитектуры и градостроительства. Как это сделать и как "легализовать" уже установленный без разрешения кондиционер, а также, какие штрафы грозят нарушителям, рассказали в Минском городском жилищноме хозяйстве.

В ЖКХ Минска предоставили пошаговую инструкцию, как можно согласовать установку кондиционера в Беларуси. Для этого нужно:

Обратиться в службу «Одно окно» в администрации своего района и написать там соответствующее заявление Предоставить при этом следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя

технический паспорт на квартиру

документ, который подтверждает право собственности на помещение, в котором будет установлен кондиционер

Собственно, больше от собственника жилья ничего не требуется - заявление и документы передадут на рассмотрение специалистам и вынесут вердикт в течении 15 дней. При этом платить за данную процедуру и за сам документ ничего не нужно, заверили в ЖКХ Минска.

Кому в Беларуси могут отказать в установке кондиционера?

Отказать в согласовании установки кондиционера могут по следующим причинам:

если заявитель подал документы или сведения, “не соответствующие требованиям законодательства”, то есть подложные, поддельные или уже недействительные

если установка кондиционера снизит “пригодность многоквартирного жилого дома к эксплуатации”, либо повлечёт за собой “угрозу обрушения конструкций”

если кондиционер хотят установить в доме, который внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси

если дом, где предлагается установить кондиционер, выходит на главные улицы и площади, которые перечислены в специальном перечне, составленном отдельно каждой администрацией района.

При этом в ЖКХ отметили, что отказ в согласовании установки кондиционера законодательство Беларуси позволяет обжаловать в вышестоящем органе или суде.

Как легализовать установленный без разрешения кондиционер?

Согласно статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях в Беларуси за самовольную установку кондиционера белорусам грозит штраф - от 2 до 15 базовых величин ( от 74 до 555 рублей на сегодня). Чтобы его избежать, тем, кто ранее установил кондиционер, не получив предварительно разрешение, следует его “легализовать”. Процедура такая же - обращение в “Одно окно”, заявление, подача документов. Вот только рассматривать их специалисты по закону имеют право уже не 15 суток, а до месяца.

В ЖКХ отметили, что согласование установки кондиционера - это личный выбор владельца квартиры. “Но следует знать, что ответственность за согласование лежит исключительно на владельце квартиры , а не на подрядной организации или продавце”, - подчеркнули там.