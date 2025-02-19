Когда белорусам все же можно заходить с собакой в магазин? Зоозащитница объяснила, как на самом деле работает новый закон

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Опубликовано: 19.02.2025 13:18 , Обновлено: 25.04.2025

Многие владельцы домашних животных давно сетовали на то, что с питомцами нельзя попасть ни в магазин, ни в любое другое общественное место. Однако немногие знают, что вступившем в силу с 1 января 2025 года законе «Об ответственном обращении с животными» были сделаны исключения из общего правила. Теперь владельцы собак и кошек могут посещать торговые и иные объекты при одном условии. Журналистка Telegraf.news поговорила с председателем Ассоциации зоозащитных организаций Оксаной Давыденко, чтобы узнать, как это работает.

[info_b]Оксана Давыденко — председатель Ассоциации зоозащитных организаций. Входила в группу в рабочую группу по проекту закона «Об ответственном обращении с животными».

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Оксана Давыденко вместе с командой юристов принимала участие в разработке закона «Об ответственном обращении с животными». Она отметила, что была человеком, который, в том числе способствовал тому, чтобы он отвечал запросам владельцев собак и кошек. Так, например, новый закон сделал возможным посещение общественных мест с собаками и кошками. Однако, как оказалось, не все смогли протрактовать это нововведение верно.

С собаками можно в магазин? Вот когда

Фото: shutterstock

До 1 января 2025 года владельцам собак и кошек возбранялось приводить своих питомцев (за исключением собак-повадырей) в магазины и многие другие общественные заведения, включая школы, рынки, стадионы и даже парки и скверы. Этот запрет был регламентирован подпунктом 5.1 Постановления Совета Министров N 834 от 4 июня 2001 г.

“То есть формально мы даже не могли прийти в школу для проведения уроков милосердия и привести с собой животное. Сейчас закон как раз таки снял ряд этих ограничений. Просто они довольно сложно прописаны, и поэтому граждане не понимают”, - пояснила Оксана Давыденко.

Закон “Об ответственном обращении с животными”, который вступил в силу с 1 января 2025 года, по-прежнему запрещает приводить или приносить животных-компаньонов в торговые объекты и другие общественные учреждения (весь список можно прочесть в ст. 16 п. 1. 3). Однако для некоторых пунктов - с важной оговоркой. Так, например, как пояснила специалист, действия ограничений, согласно закону, не распространяются на случаи проведения культурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятий, выставок с участием животных.

“Этот закон разрешил нам приходить куда-то с этими животными, если в назначенном месте проводится какое-то мероприятие с их участием”, - пояснила Оксана Давыденко.

Также специалист обратила внимание на присутствие под списком мест, которые закон запретил посещать с животными, в ст. 16 п. 1. 3 формулировки, “установления владельцами объектов, указанных в абзацах третьем-пятой части первой настоящего подпункта, иного порядка посещения этих объектов физическими лицами с живоными-компаньонами при условии размещения информации об этом в доступном для посетителей месте”.

Он открывает возможность для посещения некоторых заведений вместе с питомцами. Разрешение на это регламентируется администрацией каждого отдельного объекта и выражается путём размещения информации об этом для посетителей. Как отметила Оксана Давыденко, разрешение может выглядеть как табличка Pet-friendly на двери заведения или объявление в подобном ключе.

Данное условие, по словам специалиста, касается торговых объектов (за исключением продовольственных магазинов), объектов общественного питания, а также объектов бытового и социального обслуживания населения.

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Что делать, если таблички Pet-friendly на двери нет?

Фото: dzen.ru

Как объяснила Оксана Давыденко, отсутствие таблички, разрешающей заходить в магазин с животными, следует трактовать как запрет. Она также обратила внимание, что владельцы животных, желающие посещать заведения со своими питомцами, могут обращаться в администрацию для прояснения вопроса.

“Если граждане хотят самостоятельно инициировать что-то, они вправе обратиться в администрацию этого магазина с вопросом: вы Pet-friendly или нет? Если там не возражают, то должны повесить табличку, чтобы люди знали, что могут туда приходить с животными”, - рассказала специалист.

Она также подчеркнула, что подобным образом стоит действовать и в вопросе оставления животных на “парковке” у подобных объектов. Согласно закону, запрещено оставлять собак на привязи возле магазинов, если нет специально оборудованных мест.

“Сейчас магазины достаточно охотно магазины оборудуют такие “стоянки” для животных. Ведь это во многом демонстрирует их заботу о клиенте. Поэтому с этим вопросом стоит обращаться к администрации. Если они против того, чтобы животных приводили в их магазин, то они могут позаботиться о том, чтобы их можно было законно оставить, подождать снаружи. Обращайтесь в объект торговли и просите о том, чтобы они оборудовали вот такие места”, - пояснила Оксана Давыденко.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон “Об ответственном обращении с животными”.

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