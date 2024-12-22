Декабрь теплее марта? Синоптики рассказали белорусам, где ждать снег, а где дождь в последнюю неделю 2024 года

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Опубликовано: 22.12.2024 19:04 , Обновлено: 22.12.2024

Хоть по календарю зима в самом разгаре, погода не испытывает белорусов настоящими декабрьскими морозами. По информации синоптиков, температуры первого зимнего месяца в стране превышают норму на 2°C и более. Узнали, какая погода ждет белорусов в начале последней полной недели 2024 года.

По данным сервиса pogodaiklimat.ru, в [link href=“http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=33008” target=“_blank” rel=“noopener”] Бресте [/link] фактическая температура месяца пока составляет 2,2°С, что на 2,5°С больше нормы.

А в [link href=“http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=26820” target=“_blank” rel=“noopener”] Гродно [/link] отклонение от нормы в декабре - +4°С, хоть температура месяца пока на уровне +1,8°С, что чуть ниже, чем в Бресте. “И пока первый месяц зимы там [в Гродно] теплее марта”, - [link href=“https://t.me/meteovibe/4278” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале “Метеовайб”.

“Уже со 100%-ной вероятностью можно утверждать, что 2024 год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений не только на планете, но и в нашей Республике”, - добавили в источнике.

Какую погоду ждать 23-25 декабря?

По [link href=“https://t.me/meteovibe/4284” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] “Метеовайба”, ночью в понедельник, 23 декабря , местами по западу и центру Беларуси пройдет снег и мокрый снег, а днем эти осадки стоит ждать в Гродненской области, западной половине Брестской, по северо-западу Минской и местами по Витебской.

Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах: ночью и утром по центру, а днем местами по западу Республики на дорогах - гололедица.

В Минске, по прогнозу “Метеовайба”, ночью пройдет небольшой снег с температурами воздуха 0..-2°С, днем уже преимущественно без осадков и немного теплее (-1..+1°С). В целом по стране ночью столбик термометра закрепится на отметке +1..-4°С, по востоку - до -7°С, а днем спрогнозировали от -3 до +2°С.

Примерно такую же картину по температуре [link href=“https://pogoda.by/information/news/22781” target=“_blank” rel=“noopener”] дал [/link] на 23 декабря и Белгидромет: ночью - от -7°С по востоку до +1°С по западу, днем - -3..+3°С. Там предупредили о слабом тумане, гололеде и гололедице на отдельных участках дорог.

Синоптики Белгидромета спрогнозировали на понедельник кратковременные снег, мокрый снег и дождь по большей части Республики.

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Во вторник, 24 декабря , по данным специалистов, Беларусь будет находиться под влиянием малоактивных фронтальных разделов. Погода ожидается облачной с прояснениями, а мокрый снег и дождь пройдут уже местами. Водителям, пешеходам и велосипедистам следует приготовиться к слабому туману, гололеду и гололедице на дорогах в отдельных районах.

Температуру стоит ждать почти такую же, что и в понедельник: ночью - от -6 до +1°С, днем - от -3 до +3°С.

Тоже облачную с прояснениями погоду специалисты Белгидромета спрогнозировали и на среду, 25 декабря , когда ночью продолжится влияние малоактивных фронтальных разделов, а днем Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы местами пройдут кратковременные мокрый снег и дождь, но уже днем осадки не ожидаются. Как и в предыдущие два дня, в отдельных районах нужно быть готовым к слабым туману и гололеду, а на дорогах - к гололедице.

По температуре синоптики дали такую картину: ночью - -6..+1°С, днем - -3..+3°С.

Ранее Telegraf.news писал, что власти белорусских регионов начали вводить официальные сезонные запреты на выход на лед. Так, с 20 декабря он заработал в Гомеле. Соответствующее решение на днях подписал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

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