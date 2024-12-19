В одном из областных центров Беларуси ввели официальный запрет на выход на лёд. А штрафы будут?

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Опубликовано: 19.12.2024 09:20 , Обновлено: 19.12.2024

Власти белорусских регионов начали вводить официальные сезонные запреты на выход на лёд. Так, с 20 декабря он заработает в Гомеле - соответствующее решение на днях подписал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Согласно документу, опубликованному 19 декабря на на Национальном правовом интернет-портале, с завтрашнего дня запрещается выходить на лёд всех водных объектов, расположенных в пределах Гомеля. Запрет установили на “периоды образования или разрушения ледового покрытия”.

Напомним, согласно действующему постановлению Совмина “Об охране жизни людей на водах”, белорусам запрещается выходить на лёд, пока его толщина не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. В этом же документе чётко указано, что детям запрещается выход на лёд без сопровождения совершеннолетних, а тем, в свою очередь, при выходе на лёд (в том числе для рыбной ловли) обязательно нужно надеть спасательный жилет.

Именно наличие спасательных жилетов у любителей зимней рыбалки, как правило, проверяют сотрудники ОСВОД и МЧС во время сезонных рейдов. Их, кстати, уже начали активно проводить, о чём предупредили в том числе в Гомельском ОСВОД.

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Несмотря на то, что в Кодексе об административных нарушениях нет конкретных статей, предусматривающих наказание за несоблюдение выше указанных правил, вероятность получить штраф от сотрудников в ходе таких рейдов всё же есть. Конечно, обычно беспечные рыбаки отделываются устным предупреждением, но особо упрямые, которые не прислушаются к законным требованиям инспекторов, могут поплатиться и деньгами, и даже свободой.

“Обратите внимание, что неповиновение требованию сотрудника ОСВОД, РОЧС может обернуться для любителей рыбалки существенным штрафом или административным арестом”, - предупредили в Гомельском областном ОСВОД.

[info_b]Напомним, согласно статье 24.3 КоАП РБ, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 100 базовых величин (от 80 до 4000 рублей сегодня), или общественные работы, или административный арест.[/info_b]

Отметим, что в Беларуси уже есть первые жертвы нового сезона зимней рыбалки. Так, 18 декабря в Кричевском районе Гомельской области утонул рыбак на озере Оберемкино вблизи деревни Калинино.

“Прохожие заметили на льду рыбацкие снасти, а подойдя поближе - провалившегося под лед мужчину. Они пытались помочь утопающему, однако тот ушел под воду. Мужчины вызвали на помощь спасателей, которые и извлекли тело рыбака”, - рассказали об обстоятельствах произошедшего следователи.

По предварительным данным, утонувший - 62-летний житель Кричева. Сообщается, что мужчина был заядлым рыбаком и накануне специально взял на работе отгул, чтобы отправиться на зимнюю рыбалку. Спасательного жилета у мужчины, к сожалению, при себе не было, отметили следователи.