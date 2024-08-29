"Даже не могли предполагать" - Археологи обнаружили на раскопках под Минском "неожиданную находку" XI-XII веков

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Опубликовано: 29.08.2024 10:14 , Обновлено: 29.08.2024

Археологи обнаружили на раскопках городища на реке Менка в Минском районе кладбище XI-XII веков. Это свидетельствует о том, что рядом была расположена церковь.

“Мы совершили неожиданную находку, о которой даже не могли предполагать. В углу профиля раскопа мы нашли следы ног человека в погребении. Мы начали раскрывать соседние ямы и обнаружили в них погребения”, – рассказал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук (НАН) Беларуси Андрей Войтехович, передало агентство Sputnik.

Фото: агентство Sputnik

По его словам, специалисты нашли два полных погребения и фрагмент еще одного. “Мы можем с уверенностью говорить о том, что эти погребения XI-XII веков”, – отметил Войтехович.

Он рассказал, что в древнерусских городах кладбище внутри городских стен появлялось только в случае, если в этом городе была церковь, потому что только около ее стен можно было совершать погребения. На местности около Менки, продолжил Войтехович, был храм недалеко от въезда в городище с западной стороны.

Фото: агентство Sputnik

“Здесь могли быть похоронены священники или люди, связанные с церковью. Это пока только предположение, потому что все погребения идут без инвентаря”, – рассказал представитель НАН.

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Он предположил, что здесь, на городище на Менке, была самая древняя христианская церковь в этом регионе, причем, вероятно, деревянная, поэтому локализовать ее будет трудно.

Фото: агентство Sputnik

Раньше здесь археологи находили многочисленные нательные крестики и предметы, которые свидетельствуют о высоком статусе их владельцев. “Все эти находки говорят о том, что христианство здесь уже после принятия христианства на Руси развивалось”, - дополнил Войтехович.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что директор Института истории НАН Вадим Лакиза в середине августа 2024 года сообщил, что ученые установили новую дату первоначального заселения Беларуси. Он привел примеры, благодаря которым археологи изменили свое представление о первобытных стоянках.

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Также мы писали, что в деревне Городище Минского района в начале июля 2024 года археологи обнаружили уникальную находку — часть замковой стены XX столетия, которая была выполнена в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

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