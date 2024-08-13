НАН Беларуси предложила взять черных копателей под госконтроль. Это как?

Опубликовано: 13.08.2024 16:53 , Обновлено: 13.08.2024

Директор Института истории Национальной академии наук (НАН) Беларуси Вадим Лакиза на пресс-конференции рассказал о проблеме черных копателей в стране и предложил взять их под государственный контроль.

“Когда ты заходишь в кафе купить чашку кофе, и все стены этого маленького заведения в шесть метров квадратных увешаны артефактами, добытыми черными копателями, - что-то тут неправильно”, - сказал Лакиза.

И дополнил, что, согласно белорусскому законодательству, все добытые на территории страны археологические артефакты - это собственность государства. Директор Института истории предложил “каким-то образом разграничивать” людей, которые занимаются поиском археологических артефактов, и черных копателей.

[info_b]Черные копатели - традиционное название одиночек или групп, которые занимаются нелегальным поиском исторических артефактов на археологических объектах, не имея на такую деятельность официального разрешения. Как правило, найденное черные копатели продают. [/info_b]

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Лакиза анонсировал на осень “семинар-встречу”, где и обсудят проблему черных копателей в стране. “Надо как-то менять подходы… Переводить в какое-то другое русло, брать под государственный контроль”, - предложил представитель НАН, дополнив, что “это пока мысли, рассуждения”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку — часть замковой стены XX столетия, которая была выполнена в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

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