"Это сенсация" — На раскопках под Минском нашли дракона

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Опубликовано: 08.07.2024 13:10 , Обновлено: 08.07.2024

В деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

Белорусские археологи придерживаются мнения, что бревно служило частью наружной опоры — её часть, датированную ХХ столетием, откопали в усадьбе “Стары Менск”, что в 7 километрах от столичной “Малиновки”. Чудо-находку намерены отправить в Гомель на консервацию.

“Скорее всего, это оберег. Когда к замку подходили люди, они сразу этого дракона и видели. Это уникальнейшая находка, в Беларуси ещё никогда такого не находили. Как это сохранилось с ХХ столетия? Благодаря тому, что здесь мокро. Брёвна практически находились в болоте”, — рассказали эксперты.

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