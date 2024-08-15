Когда на территории Беларуси появились первые люди? В НАН сместили дату на 150 тысяч лет

Опубликовано: 15.08.2024 12:44 , Обновлено: 15.08.2024

Директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза рассказал, что учёные установили новую дату первоначального заселения Беларуси. Он привёл примеры, благодаря которым археологи изменили своё представление о первобытных стоянках — этому поспособствовали различные находки.

По его словам, “таких примеров множество”. Речь идёт о моменте первоначального заселения до Средневековья и Нового времени. Если говорить конкретно о территории нашей страны, то изначально считалось, что самой древней стоянке около деревни Огово на Брестчине — 250 тысяч лет. Однако в последние годы археологи пришли к другому выводу: ей не менее 400 тысяч лет, поскольку “появляются новые естественнонаучные анализы, данные, которыми оперируют учёные”, отметил Вадим Лакиза.

Фото: НАН Беларуси

Около деревни Кошевники Гродненского района на реке Неман исследователи нашли артефакт возрастом не менее 100 тысяч лет. Директор Института истории НАН утверждает: “Это значит, что люди появились в районе Гродно намного раньше, чем мы думали. Как минимум в 10 раз”. К слову, ранее учёные считали, что эта цифра гораздо скромнее, и составляет всего 12 тысяч лет назад, передало БелТА.

“Проведённые нами исследования доказали более древнюю историю целого региона. Как и раскопки на ещё одной стоянке древних людей около деревни Новосёлки Ветковского района — найденные артефакты очень сильно повлияли на историю расселения людей в каменном веке на территории Гомельщины”, — подчеркнул Вадим Лакиза.

Ранее Telegraf.news писал, что в деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

«Это сенсация» — На раскопках под Минском нашли дракона