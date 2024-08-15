Когда на территории Беларуси появились первые люди? В НАН сместили дату на 150 тысяч лет
Директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза рассказал, что учёные установили новую дату первоначального заселения Беларуси. Он привёл примеры, благодаря которым археологи изменили своё представление о первобытных стоянках — этому поспособствовали различные находки.
По его словам, “таких примеров множество”. Речь идёт о моменте первоначального заселения до Средневековья и Нового времени. Если говорить конкретно о территории нашей страны, то изначально считалось, что самой древней стоянке около деревни Огово на Брестчине — 250 тысяч лет. Однако в последние годы археологи пришли к другому выводу: ей не менее 400 тысяч лет, поскольку “появляются новые естественнонаучные анализы, данные, которыми оперируют учёные”, отметил Вадим Лакиза.
Около деревни Кошевники Гродненского района на реке Неман исследователи нашли артефакт возрастом не менее 100 тысяч лет. Директор Института истории НАН утверждает: “Это значит, что люди появились в районе Гродно намного раньше, чем мы думали. Как минимум в 10 раз”. К слову, ранее учёные считали, что эта цифра гораздо скромнее, и составляет всего 12 тысяч лет назад, передало БелТА.
“Проведённые нами исследования доказали более древнюю историю целого региона. Как и раскопки на ещё одной стоянке древних людей около деревни Новосёлки Ветковского района — найденные артефакты очень сильно повлияли на историю расселения людей в каменном веке на территории Гомельщины”, — подчеркнул Вадим Лакиза.
Ранее Telegraf.news писал, что в деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.