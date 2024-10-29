Что принесет в Беларусь циклон "Лидия"? Синоптики призвали ждать "ливни с крупой" и ветер до 72 км/ч

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Опубликовано: 29.10.2024 12:25 , Обновлено: 29.10.2024

Погода в Беларуси продолжает удивлять. Еще недавно численные модели прогноза обещали жителям апокалипсис в виде "мощного снега" и шторма, но потом изменили свое решение. Однако теперь на арену вышел новый сюрприз — циклон с красивым названием "Лидия". Чего от него ждать белорусам с 30 октября по 1 ноября?

Циклон “Лидия”

Как сообщили в телеграм-канале @nadvorie, в среду 30 октября “в наш регион выходит первый из череды Атлантических циклонов — «Лидия». И хотя сам циклон будет “далеко на севере”, его атмосферные фронты “окажут влияние на погоду Беларуси”.

Со ссылкой на численные модели прогноза, в тг-канале рассказали, что 30 октября наша страна “окажется в зоне тёплого фронта и теплом секторе циклона”.

По северу Беларуси спрогнозировали дожди и тепло до +12..+15°. При этом пообещали, что “порывы юго-западного ветра будут достигать 10–13 м/с”.

По данным @nadvorie, уже к вечеру 30 октября должен подойти холодный фронт.

“Минск, скорее всего он пройдёт часов в 17–18. Ливни, местами с крупой. Усиление и смена направления ветра на северо-западный, порывы до 16–18 м/с. Свежий ветер будет дуть всю первую половину ночи усиливаясь на севере и востоке страны до 20 м/с [72 км/ч]”, — отметили в тг-канале.

Там полагают, что уже к утру 31 октября “всё должно стихнуть”.

“Похолодает. Днём выше +10°”, — резюмировали в @nadvorie.

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Ветер до 65 км/час

В свою очередь синоптики Белгидромета объявили желтый уровень опасности на 30 октября из-за тумана и усиления ветра до 54-64 км/ч (15-18 м/с). Погоду в стране “будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы”.

Метеорологи спрогнозировали “небольшие дожди” и температуру воздуха ночью +3..+9°С, днем +10..+16°С.

В четверг 31 октября , по словам синоптиков, будет “облачно с прояснениями”, по стране пройдут кратковременные дожди

“Ветер западной четверти порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от +1°С по северу до +9°С по югу республики, днем +5..+12°С”, — сообщили в Белгидромете.

В пятницу 1 ноябр я погоду должны формировать “атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с юга Финляндии на Вологодскую область России”. Снова дожди и порывистый ветер, местами сильный.

Температура воздуха ночью +2..+9°С, днем +7..+14°С.

Ранее Telegraf.news писал, что “апокалиптический” прогноз для Беларуси с сильным ветром и дождём, переходящим в снег, который обрисовали в минувшие выходные синоптики, основываясь на данных модели ECMWF, не оправдался. Специалисты скорректировали свои краткосрочные прогнозы, исходя из данных другой прогностической модели, ICON.

«Мощного снега» не будет? ICON отменил для Беларуси «апокалиптический» прогноз