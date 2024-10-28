Земля опустеет намного раньше? Учёные рассказали, какое будущее ждёт детей, рождённых в 2020-х годах

Опубликовано: 28.10.2024 17:55 , Обновлено: 30.10.2024

Учёные, работающие в программах под эгидой ООН и NASA, косвенно подтвердили теорию Стивена Хокинга о том, что землянам осталось намного меньше времени, чем ранее предполагалось. И счёт может идти на десятки и сотни лет, а не миллионы, как гласит теория, что когда-то взорвавшееся Солнце поглотит Землю. По данным учёных, наша планета может превратиться в безжизненный или очень негостеприимный мир в ближайшие столетия.

Учёные не назвали конкретной даты конца света, но уточнили, что если человечество продолжит нагревать планету такими темпами, то оно погибнет раньше, чем многие ожидают. Там пригрозили жителям Земли, что, если не будут приняты срочные меры, превращение планеты в безжизненную раскалённую пустыню станет неизбежным.

В NASA рассказали, что составили график изменений глобальной температуры поверхности Земли по сравнению со среднемноголетним значением за период с 1951 по 1980 год. Оказалось, что температура поверхности Земли в 2023 году была самой высокой за всю историю наблюдений с 1880 года. А 2024 год может стать новым рекордсменом.

Данные NASA в целом совпадают с независимыми анализами, подготовленными Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и другими исследовательскими группами. В целом, в 2023 году на Земле было примерно на 1,36 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем в конце 19-го века (1850-1900) в доиндустриальный период. А последние 10 лет стали самыми тёплыми за всю историю наблюдений.

В агентстве пояснили, что глобальная температура в основном зависит от того, сколько энергии планета получает от Солнца и сколько она излучает обратно в космос. “Энергия, поступающая от Солнца, очень незначительно меняется в зависимости от года, в то время как количество энергии, излучаемой Землей, тесно связано с химическим составом атмосферы, в частности с количеством удерживающих тепло парниковых газов”, - сообщили в американском космическом агентстве.

Там рассказали, что глобальное изменение температуры на один градус - значительное явление. Всем потому, что требуется огромное количество тепла, чтобы на столько сильно прогреть все океаны, атмосферу и сушу. В прошлом для того, чтобы погрузить Землю в Малый ледниковый период, было достаточно понижения температуры на один-два градуса. Понижения температуры на пять градусов было достаточно, чтобы 20 000 лет назад похоронить большую часть Северной Америки под огромной массой льда.

[inf]При этом в NASA утверждают, что глобальное потепление не означает, что температура повышается везде и всегда с одинаковой скоростью. Температура может повыситься на 5 градусов в одном регионе и понизиться на 2 градуса в другом.

Например, исключительно холодные зимы в одном месте могут уравновешиваться чрезвычайно теплыми зимами в другой части света. Как правило, над сушей потепление происходит сильнее, чем над океанами, поскольку вода медленнее поглощает и отдает тепло (тепловая инерция). Потепление также может существенно различаться в пределах конкретных массивов суши и океанских бассейнов.[/inf]

К чему готовиться в 2100 поколению, которое родилось в 2020-х годах?

Учёные заявили, что некоторые изменения (такие, как засухи, лесные пожары и экстремальные осадки) происходят чаще и быстрее, чем предполагали ранее ученые. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) — органа Организации Объединенных Наций, созданного для оценки научных достижений, связанных с изменением климата, — современные люди никогда ранее не сталкивались с наблюдаемыми изменениями в нашем глобальном климате, и некоторые из этих изменений необратимы в течение следующих сотен или тысяч лет.

В то же время, Организация Объединенных Наций задокументировала, что с 2000 года частота и продолжительность засух во всем мире возросли. Хотя засухи составляют лишь 15% всех стихийных бедствий, в период с 1970 по 2019 год от них погибло 650 000 человек. Кроме того, прогнозируется, что к 2050 году засухи могут затронуть более 75% населения земного шара.

Учёные МГЭИК утверждают, что сегодняшние дети, которые, возможно, все еще будут живы в 2100 году, столкнутся с в четыре раза более экстремальными климатическими явлениями, чем сейчас, даже при потеплении всего на несколько десятых градуса по сравнению с сегодняшней жарой. Но если с сегодняшнего дня температура повысится еще почти на 2 градуса по Цельсию, они увидят в пять раз больше наводнений, штормов, засух и аномальной жары.

Выход за пределами Земли?

Ранее известный физик Стивен Хокинг предупредил в документальном фильме “В поисках новой Земли”, что человечество сможет жить на своей планете до 2600 года. А потом она превратится в “гигантский огненный шар”. Среди причин, побудивших склониться к этой идее, учёный перечислил: глобальное потепление, изменение и парниковый эффект. Стивен Хокинг назвала их главными виновниками превращения Земли в настоящий огненный ад.

Впрочем, учёный не верил в способность землян остановить глобальное потепление. А чтобы избежать трагической участи, Хокинг сказал, что человеческому роду придется искать пригодную для жизни планету в другом месте.

Учёный был участником инициативы Breakthrough Starshot, которая планирует разработать сверхскоростной легкий космический аппарат, способный искать пригодные для жизни миры, которые могут вращаться вокруг ближайшей звезды Альфа Центавра.

“Такая система могла бы достичь Марса менее чем за час или Плутона за несколько дней, обогнать ”Вояджер” менее чем за неделю и достичь Альфы Центавра чуть более чем за 20 лет”, - рассказывал несколько лет назад Хокинг.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси лето 2024 года ознаменовалось проливными дождями, да ещё которые сопровождаются сильным ветром. Почему в последние годы шторма стали чаще, а количество осадков значительно выросло? Учёные изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

Почему в Беларуси в последнее время то засуха, то льет как из ведра? Учёные рассказали, что будет дальше