Что делать белорусам, если в их поликлинике нет нужного врача? В Минздраве придумали выход

Опубликовано: 05.06.2023 07:47 , Обновлено: 05.06.2023

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, как планируют решать проблему нехватки узких специалистов в поликлиниках и больницах, особенно, в небольших городах и сельской местности. По мнению замглавы ведомства Юрия Горбича, для решения этого вопроса "должна пошевелиться вся система здравоохранения".

Выступая 4 июня в эфире государственного телеканала ОНТ, замминистра здравоохранения заявил, что сегодня перед ведомством стоит задача “соблюсти баланс между качественной и доступной медицинской помощью”.

По его словам, нехватка в белорусских районных центрах таких узких специалистов, как эндокринолог, невролог, кардиолог - “это вопрос в уже набивших оскомину дорожных картах”.

“Если того же эндокринолога нет в одном райцентре, то его жителям будут выделены места и возможность приема этим специалистом в соседнем населенном пункте. В этой ситуации должна пошевелиться вся система здравоохранения - от врача общей практики через главного врача центральной районной больницы до Минздрава,” - заявил Горбич.

Минздрав пообещал обеспечить “справедливое распределение потоков пациентов”

Он подчеркнул, чтов числе прочего Минздрав отвечает за “справедливое распределение потоков пациентов”. В этом вопросе, по его словам, “неизбежны различные трения”.

“Несправедливо, если условно существует район, где нет специалиста, а вокруг четыре, где он есть, но в итоге все будут ехать только в один из этих четырех районов”, - пояснил замминистра, подчеркнув при этом, что “в этой ситуации шевелить Минздрав не стоит.

“С этой задачей вполне справилось совещание 23 мая 2023 года”, - добавил он.

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Напомним, 23 мая Александр Лукашенко провел совещание по вопросам здравоохранения, на котором раскритиковал систему подготовки медкадров, потребовал обратить внимание на качество лечения пациентов в провинции и пригрозил наказанием нынешнему и бывшему министрам здравоохранения.

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В числе прочего Лукашенко поднял вопрос распределения молодых специалистов, закончивших обучение в медвузах страны по целевому направлению. Он потребовал от областных и районных администраций создать “нормальные условия” для работы молодых специалистов, в том числе, в сельской местности, а по отношению к самим выпускникам — прекратить “вольницу”.

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