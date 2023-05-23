"Кому вы очки втираете!" - Лукашенко заявил о плохой подготовке белорусских врачей. Кого накажут?

Опубликовано: 23.05.2023 13:23 , Обновлено: 23.05.2023

Во вторник, 23 мая, Александр Лукашенко провел совещание по здравоохранению, на котором раскритиковал систему подготовки медкадров, потребовал обратить внимание на качество лечения пациентов в провинции и пригрозил наказанием нынешнему и бывшему министрам здравоохранения.

Еще одно открытие для меня - недостаточный уровень подготовки и профессионализма врачей. Как-то это не согласуется с востребованностью наших специалистов не только в России, но и в Европе. Выработать нужно систему спроса с ректоров вузов. Они у нас неприкосновенные, - цитируетБелТА Александра Лукашенко.

Лукашенко заявил, что ему докладывают, что в последние годы ведется “интенсивное обучение врачей райзвена высоким технологиям”.

Кому вы очки втираете? Какие высокие технологии они освоили? Мы же когда-то полтора десятка лет тому назад на моем уровне утвердили все манипуляции, которые мы должны производить. Начиная от ФАПа, участковой больницы до РНПЦ. Мы же определились, - напомнил Александр Лукашенко.

“Почему она не работает?”

Он отметил, что действительно ряд высокотехнологичных операций постепенно распространяют на областной уровень. Но в районных больницах перечень выполняемых манипуляций в основном остается прежним.

Следите за людьми, помогайте им. Особо тяжелобольных - мы же договорились, создали межрайонные центры и практически закончили их оснащение. И если, к примеру, в Шкловской больнице не могут порядок навести, то в 30 километрах Могилев. Мы же об этом договорились, создали систему. Почему она не работает?

Александр Лукашенко потребовал доложить, что не так в вопросах квалификации и подготовки медиков.

По его словам, чиновники не должны их “тащить кучей в БелМАПО (Белорусская медицинская академия последипломного образования. - прим. ред.) на повышение квалификации”. Александр Лукашенко предложил везти их и обучать в различных РНПЦ.

“Заплатите тем, кто будет обучать это звено районное, из областных больниц и так далее. Там надо учить! Со скальпелем и эндоскопом в руках. Чтобы они видели, как это делается”, - рассказал он как надо учить врачей в Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил чиновники, что они могут в свое время оказаться на месте простых белорусов, а поэтому должны следить, чтобы лечили всех одинаково. “Слушайте, как вы не понимаете, что там наши родители. Не все же вы будете с портфелями здесь сидеть. Скоро мы уйдем, будем обычными людьми. Неужели вы не понимаете, что мы попадем в такую ситуацию. К нам будут точно так же относиться”, - сказал он.

Кого накажут?

Александр Лукашенко пообещал, что по итогам совещания сделает выводы. И виноватым назовет не только министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

“Но спросим и с Караника, который рекомендовал его, и всю ту группу, которая сегодня в Министерстве здравоохранения работает. И который клялся мне. Я не забыл”, - пригрозил он.

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