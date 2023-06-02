Минздрав пообещал покрыть Беларусь 70-километровыми зонами «золотого часа». О чем речь?

Опубликовано: 02.06.2023 11:53 , Обновлено: 02.06.2023

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и губернатор Гомельской области Иван Крупко, обсудили 2 июня разработки отечественной высокотехнологичной продукции. В частности, шла речь про доступность КТ и МРТ.

По словам Пиневича, кабинеты КТ открываются в нашей стране повсеместно. При этом большая доля этого оборудования - белорусского производства, сообщает Минздрав.

«В этом году у нас уже будет примерно 40% изделий медназначения белорусского производства - это расходные материалы, новое оборудование и так далее. В лекарственных препаратах - у нас более 50%», - сказал министр.

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Говоря о доступности КТ и МРТ, Дмитрий Пиневич рассказал, что Министерством здравоохранения принята стратегия: «чтобы вся страна была покрыта как минимум 70-километровыми зонами, где в пределах золотого часа можешь получить неотложную диагностику».

“Наша задача — охватить максимальное число людей диагностическими процедурами на месте”, - сказал министр.

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