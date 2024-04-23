"Все чаще стали замечать на дорогах" - БООР предложило разрешить охоту на еще одного дикого зверя в Беларуси

Опубликовано: 23.04.2024 21:19 , Обновлено: 23.04.2024

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) рассказали, что в стране "все чаще стали замечать на дорогах и в населенных пунктах рысь", и предложили разрешить охоту на этот вид дикого животного. Соответствующее заявление объединение разместило на своем сайте.

В БООР отметили, что в целом “рысь ведет себя очень осторожно и старается не попадаться на глаза человеку”, однако “нередки случаи” встречи с этим зверем работников объединения и других охотников.

“Численность рыси растет, что в свою очередь отражается на снижении численности популяций охотничьих видов. Наиболее оптимальным решением данной проблемы считаем включение этого вида диких животных в перечень нормируемых видов охотничьих животных и организацию на него охоты”, - заявили в БООР.

И добавили, что включение рыси в этот перечень позволит охотиться на нее только по разрешениям и только в местах “наибольшей концентрации этого вида”.

Фото: rgooboor.by

Также в БООР поделились результатами проведенных наблюдений. В объединении рассказали, что взрослый самец рыси убивал в среднем одну косулю каждые шесть дней, а взрослая самка с двумя котятами (детенышами рыси) - по одной косуле каждые четыре - пять дней.

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В 1993 году из-за снижения численности, которая оценивалась на уровне 400 - 450 особей, европейскую (обыкновенную) рысь включили в Красную книгу Беларуси. Сейчас численность постоянно увеличивается, в 2023 году она составила 1682 особи (данные от БООР).

Рысь — вид, который встречается на всей территории Беларуси, наибольшая концентрация - в Минской, Витебской и Гомельской областях. Питается только свежим мясом, основа рациона - косули, зайцы, рябчики, белки, тетерева, глухари.

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Ранее Telegraf.news приводил комментарий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси по вопросу исключения рыси из Красной книги. «В связи с изменчивой и небольшой численностью рыси, не достигшей оптимальной численности (в 1520 особей) и населяющей не все пригодные местообитания, отсутствуют основания для исключения рыси из Красной книги», - сказали в ведомстве в январе 2024 года.

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