Чиновники предложили минским школьникам одеваться в форму с госимволикой. Когда «унифицируют» деловой стиль?

Опубликовано: 19.07.2023 10:50 , Обновлено: 19.07.2023

В Мингорисполкоме предложили "унифицировать подходы" к деловому стилю одежды для учеников минских школ. На форме учащихся предложили разместить не только эмблему учреждения образования, которую в прошлом году многие школы использовали в качестве единого обязательного элемента, но и элементы государственной символики Беларуси и официальные символы Минска. Такие предложения озвучил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский на совещании по вопросу школьной формы в администрации города.

Говоря о планах комитета по образованию Мингорисполкома на грядущий учебный год, Стригельский заявил, что одной из целей комитета станет “исключение разнобоя” в подходах к школьной форме в разных учебных заведениях, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Чиновники пообещали провести “широкое предварительное обсуждение” и определить несколько комплектов одежды - для мальчиков и девочек - в единой цветовой гамме, на которой и разместят элементы госсимволики. После обсуждений эти единые комплекты предложат торговым сетям.

“Причем они должны быть в разной ценовой категории. Такой подход, по мнению большинства, наиболее оптимален”, - подчеркнул Стригельский.

В свою очередь председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина пояснила, что в случае одобрения городскими властями этого пилотного проекта, он коснётся 246 учебных заведений Минска.

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Напомним, ранее в Мингорисполкоме заявили, что единый стиль одежды в белорусских школах может стать обязательным не только для учеников, но и для учителей. В некоторых школах Минска педагогам уже начали рекомендовать надевать на работу деловые костюмы в определенной цветовой гамме или носить отличительный элемент, выбранный конкретным учреждением образования.

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Тем временем гособъединение «Столичная торговля и услуги» озвучило “ориентировочную стоимость оптимальной экипировки школьников” на 2023/2024 учебный год. Минимальная сумма, которую родителям придётся выложить за подготовку школьника к 1 сентября, выросла на 12%, по сравнению с прошлым годом, а максимальная — на 7%.

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