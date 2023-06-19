Чиновники пообещали в центре Минска бесплатные парковки. По каким адресам?

Опубликовано: 19.06.2023 14:33 , Обновлено: 19.06.2023

Андрей Зырянов, гендиректор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» рассказал, что решили чиновники на прошедшем заседании, в ответ на жалобы минчан на платные парковки возле учреждений здравоохранения и образования.

По его словам, была проанализирована ситуация с парковками возле социальных объектов в зоне платных парковок. Таких оказалось 14 и по каждой «выработаны определенные мероприятия», написало информагентство “Минск Новости”.

Что касается «Детской художественной школы искусств» на пересечении улиц Володарского и Карла Маркса. Так как сюда дети добираются сами и никаких предложений об изменении условий парковки не поступало, то там оставят все, как есть.

Для посетителей детской музыкальной школы (на улице Энгельса), тоже перемен не будет: в закрытой зоне платной парковки предусмотрено 15-минутное нахождение бесплатно.

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Следующая локация – неподалеку от стадиона «Динамо». Там есть несколько учреждений здравоохранения: 3-я городская клиническая больница, 2-я клиническая больница и кардиологический центр. Здесь хотят исключить из зоны платной парковки участок напротив стадиона. Сейчас там идут ремонтные работы, после которых дорожные знаки и стенды о платной парковке уберут.

Непосредственно возле больниц парковка останется платной, у людей появится выбор: воспользоваться ее услугами или оставить автомобиль чуть подальше, но бесплатно.

Еще один объект – детсад № 143 (улица Короля). Для расположенной здесь платной парковки предложили поменять режим работы: брать деньги будут с 10:00 до 16:00, благодаря чему родители, привозящие детей в садик, смогут оставлять машину бесплатно, пока отводят детей в группу и вечером забирают домой. Такое же решение предложили и для парковки у детсада №5 (на бульваре Мулявина).

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Что касается парковки у 1-й городской детской поликлиники (на Золотой Горке), здесь предложили убрать часть зоны платной парковки: бесплатными станут 12 мест. Остальные будут платными.

Для 1-й городской больницы (в районе Академии наук), и расположенного рядом онкологического центра , предложили сделать бесплатной парковку, прилегающую к учреждению здравоохранения на проспекте Независимости.

Есть еще вариант: тем, кто проходит курс лечения амбулаторно, в регистратуре могут выдавать соответствующую справку, а для инспекторов, контролирующих зону парковки, она стала бы основанием не взимать плату. Такой же подход можно применить и к парковке на улице Киселева, где рядом друг с другом расположены эндокринологический диспансер и стоматологическая поликлиника.

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