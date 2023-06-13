«Грешат легкомысленными обгонами» - В ГАИ Беларуси пообещали лишать прав и забирать мотоциклы

Опубликовано: 13.06.2023 18:23 , Обновлено: 13.06.2023

В Госавтоинспекции Беларуси 13 июня заявили, что мотоциклистов, нарушающих ПДД, будут лишать водительских прав и изымать транспортное средство.

По словам инспекторов, часто мотоциклисты не соблюдают дистанцию, рядность в движении, «грешат легкомысленными обгонами”, пренебрегают правилами проезда перекрестков, что и приводит к ДТП.

Для пресечения грубых нарушений ПДД, сотрудники ГАИ лишают нарушителей водительских прав и изымают мотоциклы.

В ГАИ отметили, что только в Минске в этом году уже зарегистрировано 16 аварий с участием мотоциклов, в которых два человека погибли, а 15 получили травмы. С апреля пресечено около двух тысяч нарушений ПДД, из них 149 мотоциклистов превысили скорость, 34 управляли байком, не имея водительских прав.

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