Парковка и фотозона. Что пообещали чиновники создать возле фигуры зубра на трассе М1?
В среду, 31 мая, Николай Власюк, главный архитектор Брестской области, рассказал, что планируют построить возле фигуры гигантского зубра, находящегося на границе Брестской области.
Чиновник сообщил, что возле памятника запланирована постройка стоянки и фотозоны с габионами, пишет”СБ Беларусь Сегодня”.
Кроме того, по его словам, в будущем, возможно, появится там и кафе.
Конкретные даты и сроки названы не были.
Кстати, с 25 мая у зубра глаза светятся и моргают.
[info_b]Скульптуру установили в 2003 году к республиканскому празднику «Дажынкі», который проходил в Пружанах. Ее размер: 28 метров от рогов до хвоста и 20 метров – от копыт до горба. Это высота шестиэтажного дома. Вес скульптуры – 70 тонн.[/info_b]