Парковка и фотозона. Что пообещали чиновники создать возле фигуры зубра на трассе М1?

Опубликовано: 01.06.2023 10:47 , Обновлено: 01.06.2023

В среду, 31 мая, Николай Власюк, главный архитектор Брестской области, рассказал, что планируют построить возле фигуры гигантского зубра, находящегося на границе Брестской области.

Чиновник сообщил, что возле памятника запланирована постройка стоянки и фотозоны с габионами, пишет”СБ Беларусь Сегодня”.

Кроме того, по его словам, в будущем, возможно, появится там и кафе.

Конкретные даты и сроки названы не были.

Кстати, с 25 мая у зубра глаза светятся и моргают.

Глаза зубра моргают в темноте. Фото Брестского облисполкома

[info_b]Скульптуру установили в 2003 году к республиканскому празднику «Дажынкі», который проходил в Пружанах. Ее размер: 28 метров от рогов до хвоста и 20 метров – от копыт до горба. Это высота шестиэтажного дома. Вес скульптуры – 70 тонн.[/info_b]