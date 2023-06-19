Минская ГАИ объявила рейды по такси. Когда и что будут проверять?

Опубликовано: 19.06.2023 13:18 , Обновлено: 15.11.2024

В понедельник, 19 июня, в Минске стартовал комплекс профилактических мероприятий "Такси". Как следует из названия, целью новых рейдов, которые сотрудники Госавтоинспекции пообещали провести совместно с "иными контролирующими органами", станут городские пассажирские перевозчики. Когда закончатся и что будут проверять инспекторы?

В Минской ГАИ пояснили, что рейды продлятся всю рабочую неделю - до 23 июня. Их главной целью будет “снижение аварийности на дорогах”, а также “пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения” со стороны водителей такси, которые занимаются перевозкой пассажиров автомобилями и используют средства электросвязи и интернет.

Вести контроль за таксистами в ГАИ планирую как гласно, так и негласно и в смешанном режиме, используя “средства фото- и видеофиксации”.

В ГАИ также озвучили статистику по нарушениям со стороны таксистов: с начала 2023 года инспекторы выявили более 6,7 тыс. нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей такси, в том числе, вычислили 22 таксиста-”бесправника”.

Минтранс предложил обязать таксистов рассказывать о заказах силовикам

Напомним, ранее Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предложило изменить условия регулирования сферы нерегулярных автомобильных перевозок. В числе нововведений, которые предложило внедрить для белорусских таксистов - создание единого госреестра нерегулярных автомобильных пассажирских перевозок, обязательная установка камер видеофиксации в салонах такси, а также передача информации о заказах контролирующим и силовым ведомствам.