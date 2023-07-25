Чиновники пообещали устранить последствия смерча на Минском море к выходным

🎥 Видео

Опубликовано: 25.07.2023 08:31 , Обновлено: 25.07.2023

Последствия смерча на Заславском водохранилище (которое также называют Минским морем) местные власти планируют устранить уже к выходным. Такие сроки разбора бурелома и очистки пляжа от поваленных деревьев на популярном у минчан водоёме озвучил 24 июля заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

По словам чиновника, в работах по ликвидации последствий непогоды на Минском море задействовано как минимум 60 единиц техники и более 300 человек - сотрудники районного и городского “Зеленстроя” и работники МЧС.

Олег Корзун рассказал, что во вторник, 25 июля, планируют завершить работы по очистке пляжа от поваленных деревьев и веток, после чего туда завезут свежий песок, чтобы к выходным пляж был готов принять отдыхающих. Тем не менее, на полный разбор ветровала, по словам представителя Мингорисполкома, уйдёт не менее двух недель, сообщило издание Sputnik.

В свою очередь в Министерстве лесного хозяйства сообщили, что ситуацию на Минском море взял под контроль глава ведомства Александр Кулик. В понедельник, 24 июля он выезжал на место происшествия, чтобы лично оценить масштабы разгула стихии и по итогам оперативного совещания распорядился оказать помощь Минскому лесопарковому хозяйству в разборе бурелома. По данным Минлесхоза, воздушный вихрь повредил не менее 15 гектаров леса.

Тем временем пользователи социальных сетей продолжают публиковать видео смерча на Минском море. Редкое для Беларуси природное явление засняли с самых разных ракурсов как сами отдыхающие (в некоторых случаях - фактически из эпицентра воздушного вихря), так и жители высоток на окраине Минска, откуда был виден небывалый по величине смерч.

[link href=“https://www.tiktok.com/@lerkapiperkaa?refer=embed” title=“@lerkapiperkaa” target=“_blank” rel=“noopener”] @lerkapiperkaa [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7258742760962149125?refer=embed” title=” оригинальный звук - ЛеркаПиперка” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - ЛеркаПиперка [/link]

[link href=“https://www.tiktok.com/@kseniya.iam?refer=embed” title=“@kseniya.iam” target=“_blank” rel=“noopener”] @kseniya.iam [/link] Кто был? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87?refer=embed” title=“смерч” target=“_blank” rel=“noopener”] #смерч [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“погодноеявление” target=“_blank” rel=“noopener”] #погодноеявление [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7258767924562414342?refer=embed” title=” оригинальный звук - Тут все про стиль и декор” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Тут все про стиль и декор [/link]

«Еле остались живы!» — Над Минским морем пронёсся мощный смерч, есть жертвы

Напомним, трагедия на пляже Заславского водохранилища разыгралась вечером 22 июля. Над водоёмом пронёсся смерч, который не только затягивал в свою воронку воду, но и ломал деревья, как спички, сносил палатки и беседки не берегу. В результате одну из отдыхающих насмерть придавило поваленным деревом, ещё два человека пострадали и попали в больницу с различными травмами.

Оценить масштабы разгула стихии можно по видео с квадрокоптера, опубликованному на следующий день после ЧП Следственным комитетом Беларуси. На нём отчётливо виден путь, по которому смерч, образовавшийся на водоёмом, вышел на берег, сметая всё на своём пути.

СК показал последствия смерча на Минском море с высоты птичьего полёта