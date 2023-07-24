СК показал последствия смерча на Минском море с высоты птичьего полёта

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2023 07:45 , Обновлено: 24.07.2023

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, снятое 23 июля с помощью квадрокоптера над Минским морем. На нём отчётливо виден путь, по которому смерч, образовавшийся на водоёмом, вышел на берег, сметая всё на своём пути.

На кадрах видеоролика Следственного комитета видна полоса поваленных деревьев, протянувшаяся от водоёма. Часть деревьев сильный ветер обломал, часть - вырвал с корнем.

Также на кадрах можно разглядеть непосредственно то место, где располагался кемпинг, угодивший в эпицентр урагана, где и погибла одна из отдыхающих. В настоящее время Следственный комитет продолжает проверку по факту трагедии.

https://telegraf.news/proisshestviya/ele-ostalis-zhivy-nad-minskim-morem-pronjossya-moshhnyj-smerch-est-pogibshie/

Напомним, трагедия на пляже Заславского водохранилища (которое также называют Минским морем) разыгралась вечером 22 июля. Над водоёмом пронёсся смерч, который не только затягивал в свою воронку воду, но и ломал деревья, как спички, сносил палатки и беседки не берегу. В результате одну из отдыхающих насмерть придавило поваленным деревом, ещё два человека пострадали и попали в больницу с различными травмами.

В СК показали видео с места трагедии на Минском море