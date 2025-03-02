Четвёртый месяц зимы или тепло с опережением графика? Синоптики рассказали, каким будет март в Беларуси

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Опубликовано: 02.03.2025 09:56 , Обновлено: 02.03.2025

Синоптики дали предварительный долгосрочный прогноз, каким будет первый весенний месяц в Беларуси. Журналисты Telegraf.news изучили прогнозы разных специалистов и узнали, чего ждать - ранней весны с новыми положительными температурными аномалиями или четвёртого месяца зимы с традиционными мартовскими заморозками и снегопадами.

Каким будет март-2025 в Беларуси?

Большинство специалистов сошлись во мнении, что март в этом году будет теплее обычного, в среднем на 3-5°C выше климатической нормы.

[info_b]Согласно данным Белгидромета, климатическая норма марта для нашей страны составляет 0,8°С, то есть в этом году температура в среднем по Беларуси будет держаться в диапазоне 4..6°C. Примечательно, что аномально тёплым в Республике март оказывается не первый год подряд. Так, в 2024 году средняя по стране температура воздуха за март составила +4,1°С, то есть на 3,3°С выше климатической нормы. Кроме того, в прошлом году по всей территории страны были обновлены значения абсолютного максимума температуры воздуха, превысив предыдущие значения на 2-5°С.[/info_b]

Авторы, Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, проанализировав данные долгосрочной модель прогнозирования CFS v2, отметили, что этот март будет не только теплее обычного, но и аномально сухим. Наиболее остро проблема дефицита осадков, по их словам, ощутят на себе жители южных регионов Республики.









На это же указывает другая прогностическая модель - ЕСМWF. Она также спрогнозировала Беларуси теплую и сухую месячную аномалию, особенно в первой половине месяца - именно в этот период, по словам специалистов, температура будет выше нормы на 3-5°С. Со второй недели марта, по данным канала, установится преимущественно сухая погода, которая может продержаться вплоть до апреля из-за “аномалии высокого атмосферного давления”, которая прослеживается в течении всего месяца.

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[info_b]Отметим, что долгосрочные прогнозы синоптиков не отличаются достаточной точностью, поскольку метеоусловия постоянно меняются, а некоторые из них сложно спрогнозировать заранее. Сами специалисты подчеркивают, что точными могут считаться только очень краткосрочные прогнозы - на ближайшие 1-3 дня.[/info_b]

Какой будет погода с 3 по 9 марта?

Более краткосрочный (а следовательно и более точный) прогноз в первый день весны озвучил в эфире гостелеканала ОНТ белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, на этой неделе белорусов всё же ждёт порция осадков в виде дождя, местами с мокрым снегом. Вплоть до четверга, по данным специалиста, столбики термометров ночью будут колебаться от -2°C до +3°C по Республике. Дневные максимумы, по его словам, будут колебаться от +2.. +7°C в понедельник до +4°.. +8°C в пятницу.

“В праздничные выходные погода сделает приятный сюрприз для прекрасной половины человечества. Ночью ожидается от 0°C до +5°C, а днем – от +6°C по северо-востоку до +13°C по юго-западу. В воскресенье температура воздуха будет варьироваться от +3°C в Витебске до +11°C в Бресте”, - рассказал Рябов.

В свою очередь авторы тематического Telegram-канала @nadvorie отметили, что предстоящая неделя в Беларуси ожидается не только аномально тёплой, но и очень ветреной. Как пояснили специалисты, всё из-за смещающихся с северо-запада через территорию России серии циклонов, на периферии которых окажется Беларусь со вторника по пятницу.

Градиентная зона, в которой окажется Беларусь 4 марта: чем плотнее расположены изобары, тем больше градиент давления, а значит, тем сильнее будет ветер.

Согласно прогнозу ECMWF, во вторник и среду, 4 и 5 марта, в Беларуси ожидается довольно сильный западный ветер, порывы которого могут достигать 16–20 м/с .

Что же до температуры, то авторы канала спрогнозировали ещё более тёплую картину: от +4..+7°С в начале недели до +13..+15°С в пятницу, 7 марта, а по западу страны - и вовсе до +17°С .

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты Белгидромета уже дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?