"Можно выгонять падчериц в лес" — На Минщине и Брестчине пошла вторая волна подснежников

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Опубликовано: 28.02.2025 09:52 , Обновлено: 28.02.2025

В последнее время на просторах TikTok то и дело появляются ролики с подснежниками, которые наблюдательные белорусы находят в разных уголках страны. Так, первоцветы уже распустились как минимум в Бресте, Слуцке, Бобруйске и Островце. Правда, многие в комментариях заверили, что видели их и в других местах.

Большинство пользователей видеоплатформы восхищались весенними цветами, которые появились на свет благодаря аномально тёплой погоде. Другие же переживали, что морозы ещё придут, а первоцветы погибнут. Третьи шутили, что уже “пора выгонять падчериц в лес”, проводя аналогию со знаменитой сказкой “Двенадцать месяцев” Самуила Маршака.

Ранее Telegraf.news писал, что календарная весна, по прогнозам синоптиков, придёт в Беларусь со снегопадами из-за “небольшого циклончика”, который сформировался над севером Польши и уже принёс западным регионам нашей страны слякоть. Однако специалисты заверили, что очень скоро про морозы “можно будет забыть”, и рассказали, когда в Беларуси потеплеет до +16°С.

Синоптики предупредили белорусов о «мокрых» снегопадах в первый день весны. А когда потеплеет до +16°С?