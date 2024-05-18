Две кошки лучше одной? Вот что нужно узнать, прежде чем завести вторую

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Опубликовано: 18.05.2024 13:43 , Обновлено: 18.05.2024

Возможно, когда вы планировали завести себе кошку, вас убеждали в том, что нужно завести сразу парочку питомцев. А быть может, вы и сами задумались о том, что неплохо было бы пополнить свою семью ещё одним усатым другом. Когда стоит это делать и стоит ли?

Когда вы берёте кошку на попечение, то часто можете услышать от её владельцев совет подумать о том, чтобы взять сразу двух кошек. Большинство людей скептически относятся к такой идее, полагая, что и одно животное создаст достаточно хлопот. Аргументы о том, что две кошки лучше уживаются, сами себя развлекают и не потребуют больших затрат, многие люди воспринимают как попытку владельцев избавиться от ещё одного животного. Вы удивитесь, но это совсем не так.

Стоит ли заводить двух кошек одновременно?

Прежде чем принять решение о заведении своей первой кошки, стоит подумать, стоит ли брать сразу двух животных. Желая взять на попечение ещё одну кошку, но позже, вы можете спровоцировать появление некоторых трудностей. Кошка, которая долго обходилась без контактов с представителями своего вида и была единоличной хозяйкой квартиры и человека, может обидеться, отказаться от еды и в целом может испытывать трудности с установлением дружбы с новой соседкой. Если вопрос о заведении двух питомиц стоит на повестке, то лучше сделать это сразу. И желательно брать на попечение кошек, которые уже были знакомы друг с другом.

Принимать решение, заводить или не заводить ещё одного питомца, можно, порассуждав и о следующих вещах. В первую очередь задумайтесь о том, сколько времени вы сможете уделять своему питомцу. Если вы активный человек, который много работает и часто проводите время вне дома, стоит задуматься, как это скажется на состоянии кошки. Она, как и любой другой питомец, нуждается в общении и внимании. Если вы подолгу отсутствуете дома, вторая кошка сможет составить первой компанию.

Если кот в доме один, то время, пока вы долго и напряжённо работаете вдали от дома, он, скорее всего, будет проводить во сне. По вашем возвращению, когда вам самому нужен будет отдых после тяжелого дня, заскучавший кот-одиночка потребует внимание и начнёт активничать ночью. Если кошек будет две, то они будут развлекать друг друга в период вашего отсутствия и по возвращении домой позволят вам отдохнуть.

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Как совместная жизнь кошек влияет на их здоровье и развитие?

Кошки, живущие в группе, реже страдают от избыточного веса. Одинокий кот меньше двигается, и ни один человек не сможет предоставить кошке такое же развлечение, как ее компаньон. Погоня, прыжки, борьба – все это делает двух кошек более активными, чем одну. Человек, даже если очень постарается, не заменит компанию другой кошки. Если вы думаете, что сможете это сделать, попробуйте запрыгнуть на занавеску вместе со своей кошкой.

Также стоит помнить, что кошки - социальные существа. Если бы они любили одиночество, то избегали бы контактов с другими кошками. Но все как раз наоборот. Хорошо социализированная кошка будет тяготеть к другой кошке. Вот почему так важно не забирать котят от матери ранее, чем через 3 месяца. Котята обретают социальные навыки в первые месяцы жизни. Котенок, отлученный раньше, часто лишен этих навыков, плохо социализируется и впоследствии хуже приспосабливается к жизни с человеком.

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Не испортят ли кошки всю мебель?

Иногда, возвращаясь домой, вы можете обнаружить, что какие-то вещи либо мебель была испорчена вашей кошкой. Не усугубится ли ситуация с появлением ещё одной?

На самом деле две кошки будут гораздо охотнее интересоваться друг другом, нежели какими-то предметами и мебелью. Конечно, они чрезвычайно любопытные животные, поэтому давайте не будем обольщаться тем, что заведение двух кошек предотвратит любые разрушения. Но определённо им будет гораздо занятнее и интереснее высвобождать свою энергию в совместных играх, а не в бессмысленном сбивании ваз с полок или охоте за вашими ногами, торчащими из-под одеяла.

Две кошки = большие траты?

Определённо, две кошки обойдутся дороже, чем одна, но ненамного дороже. Если не считать удвоения расходов у ветеринара, ваши ежедневные счета не будут намного выше. Гораздо больше мусора не появится, а еда больше не будет выбрасываться впустую. Т. к. кошки привередливы, много еды обычно просто выбрасывается в мусор. У двух кошек на это обычно нет времени. Они знают, что если они не опустошат миску, это может сделать другой.

Есть ли у меня место для двух кошек? Если у вас есть место для одного, у вас есть место и для двоих. Помните, что кошка - не лошадь, у нее другое понятие пространства. Для нее местом обитания является не только пол, но и шкафы, и подоконники. Увеличить жилое пространство кошки очень легко, купив когтеточку или соорудив на стенах систему кошачьих полок. Здесь мы ограничены только собственной фантазией.

Ранее Telegraf.news писал о том, что всякий хозяин, который заводит себе кошку, так или иначе сталкивается с тем, что иногда животное приходится оставить дома в одиночестве. Как организовать этот вопрос так, чтобы животному не было некомфортно, а хозяина не мучили совесть и беспокойство? Рассказываем, как на кошек влияет одиночество и как долго они могут оставаться без заботы хозяина.

Как долго можно оставлять кошку одну? Всё зависит от нескольких факторов