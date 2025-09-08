БООР запретило некоторым охотникам убивать медведей

Опубликовано: 08.09.2025 15:00 , Обновлено: 08.09.2025

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) 8 сентября сообщили, что изменили одно условие еженедельных розыгрышей на право охоты на медведя. Причиной решения там назвали "ограниченное количество разрешений и большое количество желающих испытать удачу".

Так, согласно новым правилам БООР, теперь право на охоту на медведя будут разыгрывать только среди тех подавших заявку охотников, которые ранее не побеждали в розыгрышах.

То есть, победители предыдущих розыгрышей больше не смогут убивать медведей.

[inf] Напомним, продлится сезон охоты полгода — до 31 декабря. Минимальная стоимость разрешения на добычу медведя для граждан Беларуси и стран ЕАЭС составила 500 рублей, для других иностранцев — 1000 рублей.[/inf]

В БООР сообщили, что с июля 2025 года охотники добыли 10 зверей этого вида.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусское общество охотников и рыболовов 18 июля сообщило о первой успешной охоте на бурого медведя после внесения его в список охотничьих животных. Трофей добыл охотник из Брестской области Денис Климец.

Организация назвала добытого зверя «первым бурым медведем в новейшей истории Беларуси», полученным в качестве трофея. Его стоимость общество оценило в 1000 рублей.

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К слову, об условиях охоты на медведя в Беларуси журналисты Telegraf.news также писали ранее.

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