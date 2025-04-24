Совмин определился со стоимостью разрешений на охоту на медведя и рысь в Беларуси

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Опубликовано: 24.04.2025 08:14 , Обновлено: 24.04.2025

Совет министров определился со стоимостью разрешений на охоту на медведя и рысь в Беларуси. Охранный статус этих двух видов ранее был понижен, а охотиться на них разрешили в "особом режиме". Журналисты Telegraf.news изучили правительственное постановление и выяснили, на сколько дороже охота в белорусских лесах обойдётся иностранцам, чем гражданам страны.

Цены на охотничьи путёвки и разрешения установлены постановлением Совмина №233 от 23 апреля, которое сегодня было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Сам документ вступит в силу 21 мая 2025 года.

Согласно документу, минимальная предельная стоимость разрешений на добычу медведя будет составлять:

от 500 рублей для граждан Беларуси и стран ЕАЭС,

от 1000 рублей — для остальных иностранцев.

Минимальная предельная стоимость разрешений на добычу рыси установлена на следующем уровне:

от 200 рублей для граждан Беларуси и стран ЕАЭС,

от 500 рублей — для остальных иностранцев.

За охотничьи путевки к разрешениям на добычу рыси и медведи каждому охотнику придётся дополнительно доплачивать не менее 5 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в пресс-службе президента Беларуси объясняли снижение охранного статуса этих двух видов животных и изменение правил охоты на них необходимостью “контролируемо регулировать” их численность и ссылались на разрабатываемые Национальной академией наук (НАН) Беларуси планы управления популяциями.

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Кстати, после недавнего обновления Красной книги Беларуси общее число охраняемых видов и животных, и растений увеличилось.

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